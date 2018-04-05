Скандал перед «Евровидением»: Самойлову не пустили в музей

Скандал перед «Евровидением»: Юлию Самойлову не пустили в музей

Участницу конкурса «Евровидение-2018» Юлию Самойлову не пустили в Амстердаме в музей мадам Тюссо, объяснив такое решение правилами противопожарной безопасности. После долгих уговоров певица все же смогла ознакомиться с экспозицией.

Участница предстоящего конкурса песни «Евровидение» Юлия Самойлова столкнулась с проблемами в Амстердаме. Находясь в туристической поездке, певица захотела посетить филиал музея восковых фигур мадам Тюссо, однако ей отказали во входе.

Об этом Самойлова сообщила на своей странице в соцсети.

«Не ожидала, что в Европе будут проблемы и меня не будут пускать!

Но мы засняли все на камеру и выложили во влог на YouTube. Так что приглашаю всех к просмотру», — подписала видео будущая участница конкурса.

В ролике супруг Юлии музыкант Алексей Таран объясняет причину, по которой сотрудники музеи отказались пускать певицу.

«Потому что не все приспособлено в здании, и если будет будет пожар, я не успею ее вынести», — сказал Таран.

Самойлова с 13 лет прикована к инвалидному креслу.

На вопрос о вероятности пожара в заведении Алексей ответил, что «она чуть больше падения в это место метеорита».

Публикация от Julia Samoylova/Юлия Самойлова (@jsvok) 3 Апр 2018 в 9:01 PDT

Однако, как позже сообщила в своем видеоблоге певица, ее после длительных уговоров пустили в музей и она благополучно ознакомилась с экспонатами.

У артистки очень плотный график, и последние дни она проводит в постоянных перелетах.

В Амстердам певица с супругом приехала после концерта в Дюссельдорфе , где она выступила на Impuls Party. После Амстердама Самойлова направилась в Россию , в Череповец , где дала сольный концерт, а затем полетела в Париж, чтобы выступить в штаб-квартире ЮНЕСКО . Из столицы Франции Юлия снова вернулась в Россию. На этот раз она исполнила свою сольную программу в Чебоксарах

Попытка Юлии Самойловой выступить на «Евровидении» в прошлом году не увенчалась успехом. Она была выбрана Первым каналом для участия в конкурсе в Киеве с песней «Flame is Burning». Такое решение вызвало негативную реакцию с украинской стороны. Выяснилось, что 27 июня 2015 года певица выступила в Керчи без специального разрешения на въезд от украинских властей.

Менее чем за два месяца до конкурса Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны, что автоматически означало физическую невозможность конкурсантки принять участие в «Евровидении-2017».

Европейский вещательный союз (EBU) предпринял попытки урегулировать ситуацию, однако все старания оказались безуспешными, и, как следствие, Россия не была представлена на прошлогоднем конкурсе.

В ответ «Первый канал» и ВГТРК составили совместное заявление, в котором сообщили, что певица будет представлять Россию в следующем году, вне зависимости от места проведения конкурса.

63-й конкурс песни «Евровидение» пройдет в Лиссабоне благодаря победе на Украине Салвадора Собрала. Португалия впервые в своей истории примет конкурс.

Самойлова представит зрителям новую композицию под названием «I Won't Break» (Я не сломаюсь).

Российская премьера клипа на песню состоялась 11 марта этого года.

Первый и второй полуфиналы «Евровидения» состоятся 8 и 10 мая, финал пройдет 12 мая.

Запрет Самойловой на въезд в Украину создал прецедент, который к изменению регламента проведения конкурса. Теперь, согласно новым правилам, страны-участницы не имеют право выдвигать исполнителей или делегатов, которым запрещен въезд в страну-хозяйку.