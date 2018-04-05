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Бородина ударила участницу «Дома-2» из-за хамского поведения
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Ксения Бородина ударила участницу Дома-2 из-за хамского поведения 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Иногда ведущим популярного реалити-шоу Дом-2 приходится быть жесткими. На днях Ксения Бородина была вынуждена дать отпор одной из участниц — Лере Хроминой. Во время записи программы Лера начала вести себя неадекватно и оскорблять людей.
Сначала блондинка накинулась с обвинениями на другую участницу проекта Сашу Черно и заявила, что той следует поменьше есть, чтобы не быть такой полной. После Лера начала оскорблять и сидящих в зале.
«А вы мне просто завидуете, женщина. Я молодая, а вы старая», — обратилась Лера к одной из женщин, сидящих в первом ряду.
По иронии судьбы, ею оказалась известный психолог Наталья Толстая.
В этот момент нервы Ксении Бородиной не выдержали — она решила приструнить участницу и слегка ударила ее палкой.
«Почему людей тут оскорбляешь? Наталья Толстая — психолог, между прочим, многоуважаемый. А ты хамка!» — возмутилась Бородина.
Телезрители были возмущены поведением Хроминой. Некоторые даже предположили, что девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения, поэтому и была столь агрессивна и не могла контролировать свои действия.
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