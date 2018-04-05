Экс-жена Джигарханяна вернула бывшему мужу квартиру

Скандальный развод Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна продолжается. Несмотря на то, что пара уже расторгла все отношения, страсти не утихают, а бывшие супруги продолжают обмениваться обвинениями.
Напомним, что основной спор разгорелся из-за имущества — по словам актера, Виталина присвоила себе три квартиры, которые на самом деле принадлежали ему. Недавно пианистка рассказала, что не смогла посетить одну из квартир, так как кто-то сменил замки и обманным путем переоформил собственность. Естественно, в сторону Джигарханяна сразу же полились обвинения.
Близкий друг Армена Артур Согомонян рассказал, что на самом деле случилось с квартирой. По его словам, он лично покупал эту квартиру Армену Борисовичу, и до 2012 года по документам жилплощадь принадлежала самому Артуру. Виталина обманным путем переоформила квартиру на себя, не поставив Артура в известность.
" Эта квартира была куплена Арменом Борисовичем еще в 2010 году, я занимался документами и ремонтом, и Армен Борисович попросил оформить ее на меня. Но в 2012 году Виталина переоформила эту квартиру на себя. Переписала договор, поставила под ним мою подпись, даже не предупредив об этом меня. Но когда началась шумиха вокруг развода народного артиста, я попросил вернуть квартиру Армену Борисовичу. Сначала Виталина ответила, что квартира давно продана (мы проверили, это было не так, поэтому отправили заявление с просьбой приостановить все сделки с этой недвижимостью). А когда Виталине предъявили обвинение по статье 137 Уголовного кодекса, она испугалась, что я подам еще и заявление о подделке документов, и вернула квартиру Армену Борисовичу", — рассказал друг Джгарханяна для "Комсомольской правды".