Экс-жена Джигарханяна вернула бывшему мужу квартиру

Виталина Цымбалюк-Романовская вернула бывшему мужу Джигарханяну квартиру

Скандальный развод Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна продолжается. Несмотря на то, что пара уже расторгла все отношения, страсти не утихают, а бывшие супруги продолжают обмениваться обвинениями.

Напомним, что основной спор разгорелся из-за имущества — по словам актера, Виталина присвоила себе три квартиры, которые на самом деле принадлежали ему. Недавно пианистка рассказала, что не смогла посетить одну из квартир, так как кто-то сменил замки и обманным путем переоформил собственность. Естественно, в сторону Джигарханяна сразу же полились обвинения.

Близкий друг Армена Артур Согомонян рассказал, что на самом деле случилось с квартирой. По его словам, он лично покупал эту квартиру Армену Борисовичу, и до 2012 года по документам жилплощадь принадлежала самому Артуру. Виталина обманным путем переоформила квартиру на себя, не поставив Артура в известность.