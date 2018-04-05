Пьеха отменила концерты после госпитализации

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Российскую участницу "Евровидения" Юлию Самойлову не пустили в Музей мадам Тюссо

Эдиту Пьеху госпитализировали в Санкт-Петербурге

Нетребко с ребенком выгнали из театра в Лондоне