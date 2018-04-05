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Пьеха отменила концерты после госпитализации
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Эдита Пьеха отменила свои концерты после госпитализации 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ближайшие концерты Эдиты Пьехи отменены из-за госпитализации артистки, пишет "Российская газета".
"К сожалению, заявленные на 7 и 9 апреля концерты не состоятся в связи с болезнью Эдиты Станиславовны", — сообщили организаторы концертов певицы.
7 апреля сольное выступление народной артистки СССР должно было пройти в Екатеринбурге, а 9 апреля — в Челябинске.
80-летнюю Эдиту Пьеху госпитализировали вечером 4 апреля в Санкт-Петербурге из-за обострения бронхита.
Эдита Пьеха — ветеран советской и российской эстрады, исполнительница хитов "Город детства", "Наш сосед", "Манжерок". Записала 19 сольных альбомов.
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