Пьеха отменила концерты после госпитализации

Ближайшие концерты Эдиты Пьехи отменены из-за госпитализации артистки, пишет "Российская газета".
"К сожалению, заявленные на 7 и 9 апреля концерты не состоятся в связи с болезнью Эдиты Станиславовны", — сообщили организаторы концертов певицы.
7 апреля сольное выступление народной артистки СССР должно было пройти в Екатеринбурге, а 9 апреля — в Челябинске.
80-летнюю Эдиту Пьеху госпитализировали вечером 4 апреля в Санкт-Петербурге из-за обострения бронхита.
Эдита Пьеха — ветеран советской и российской эстрады, исполнительница хитов "Город детства", "Наш сосед", "Манжерок". Записала 19 сольных альбомов.