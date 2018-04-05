Александр Малинин подал в суд на Ольгу Зарубину

Исполнительницу вызвали в суд. Не кто иной, как ее бывший супруг Александр Малинин . Выяснять отношения с экс-супругой он намерен в рамках закона.

Их отношения никогда нельзя было назвать гладкими, несмотря на общую дочь Киру, которую воспитывала мать. Ситуация ухудшилась после того, как Зарубина впервые пришла на ток-шоу. Появление бывшей Александра не обрадовало. С тех пор между ними началась настоящая война.

— Ни я, ни тем более моя дочь никогда не вторгались в пространство их семьи, — заявляла Ольга. — И не собираемся этого делать впредь. Мы жили без них и будем продолжать.

Ольга упрекала бывшего в черствости: мол, он должен принять всех своих детей. Рассуждения Зарубиной Малинину не понравились. Как нам стало известно, в конце марта он подал на свою бывшую супругу в суд. Первые слушания намечены на конец апреля. Зарубина подтвердила эти сообщения.

— Мне сказали, что он предъявил ко мне иск о защите чести и достоинства, — говорит артистка. — Но я нигде его не оскорбляла: всегда говорила правду. И готова отстаивать ее в суде.

Между тем артистка признает: в юридических вопросах она не сильна. Поэтому разбираться с Малининым будет специалист — она уже наняла профессионального адвоката. В ближайшее время он намерен разобраться во всех тонкостях громкого дела. Ольга уверена: правда на ее стороне. Поэтому на все заседания намерена ходить лично.

В семье Александра Малинина ситуацию никак не комментируют. Обычно словоохотливая супруга артиста Эмма на сей раз молчит.

— Пока я не хочу обсуждать этот вопрос, — заявила она нашим журналистам.

До самого Александра дозвониться не удалось: певец пропадает на гастролях. Планирует ли он ходить на заседания, пока не­ясно.

Надо отметить, что Зарубина уже собиралась подать в суд на своего бывшего мужа. Это случилось после его появления в студии программы «Наедине со всеми». Тогда в интервью Юлии Меньшовой он во всеуслышание заявил, что его американская дочь от брака с Зарубиной в США фактически бомжует. Ольгу слова задели до глубины души, но вскоре она простила бывшего мужа.

— Не исключено, что я подам встречный иск, — говорит артистка. — Раз он решил так действовать, то я буду делать так же.