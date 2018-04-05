Новый облик Леонтьева шокировал Интернет

Новый облик Леонтьева шокировал пользователей Сети

Многие пользователи Сети предположили, что Леонтьев якобы сделал пластическую операцию. По мнению поклонников певца, на данном фото артист выглядит слишком женственно.

Я сначала подумала, что какая-то бабулька в центре

— пользователь Сети.

Леонтьев как женщина, весь накачанный, ничего мужского

— комментатор.

Снимок был опубликован в Instagram Яковлевой, однако позже фотография оказалась удалена.

Ранее в СМИ сообщалось, что Валерий Леонтьев собирается уйти со сцены. По признанию самого артиста, он очень устал, но пока его на сцене держит любовь зрителей и чувство долга перед публикой. Он признался, что выходить на сцену его заставляют «уверенность в себе» и «самолюбие».

К принятию такого решения певца давно подталкивает его супруга Людмила Исакович.