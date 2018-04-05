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Новый облик Леонтьева шокировал Интернет
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Новый облик Леонтьева шокировал пользователей Сети 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В Сети была опубликована новая фотография, на которой 69‐летний певец Валерий Леонтьев запечатлен с актрисой Еленой Яковлевой и актером Сергеем Маковецким. Поклонники актеров узнали сразу, а вот над личностью центральной фигуры гадали долго. Фотография была опубликована в социальной сети Instagram.
Многие пользователи Сети предположили, что Леонтьев якобы сделал пластическую операцию. По мнению поклонников певца, на данном фото артист выглядит слишком женственно.
Я сначала подумала, что какая-то бабулька в центре
— пользователь Сети.
Леонтьев как женщина, весь накачанный, ничего мужского
— комментатор.

Валерий Леонтьев стал еще больше похож на женщину Прославленная актриса Елена Яковлева не так давно завела инстаграм и теперь радует поклонников своими снимками. Но недавняя фотография поразила всех. На ней Елена позирует вместе с Сергеем Маковецким и Валерием Леонтьевым. При этом комментаторов поразил внешний вид именно певца. Он изменился почти до неузнаваемости. Все привыкли видеть Валерия на программным праздниках на ТВ-шоу, в толстом слое грима и в ретуши, К тому же в его аккаунте в соцсети тоже немного обыденных фото из жизни, и многие уже не представляют, как выглядит на самом деле их любимый певец. На снимке Валерий Леонтьев похож на женщину неопределенного возраста. Видимо, сказался избыток косметологических вмешательств, подчеркнутые скулы, чувственных очертаний губы. Кроме того, он и в жизни использует косметику, носит очки женской модели. Что любопытно, на данный момент снимок из аккаунта актрисы уже удален. 19 марта Валерию Леонтьеву исполнилось 69 лет. Поздравляем певца. Сейчас он дает серию концертов в Санкт-Петербурге, в том числе в день своего рождения. #ВалерийЛеонтьев#звезды#ЕленаЯковлева#скандалы

Публикация от  Hypem (@hypem_official)

Снимок был опубликован в Instagram Яковлевой, однако позже фотография оказалась удалена.
Ранее в СМИ сообщалось, что Валерий Леонтьев собирается уйти со сцены. По признанию самого артиста, он очень устал, но пока его на сцене держит любовь зрителей и чувство долга перед публикой. Он признался, что выходить на сцену его заставляют «уверенность в себе» и «самолюбие».
К принятию такого решения певца давно подталкивает его супруга Людмила Исакович.
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