Новый облик Леонтьева шокировал Интернет

Я сначала подумала, что какая-то бабулька в центре
Леонтьев как женщина, весь накачанный, ничего мужского
Валерий Леонтьев стал еще больше похож на женщину Прославленная актриса Елена Яковлева не так давно завела инстаграм и теперь радует поклонников своими снимками. Но недавняя фотография поразила всех. На ней Елена позирует вместе с Сергеем Маковецким и Валерием Леонтьевым. При этом комментаторов поразил внешний вид именно певца. Он изменился почти до неузнаваемости. Все привыкли видеть Валерия на программным праздниках на ТВ-шоу, в толстом слое грима и в ретуши, К тому же в его аккаунте в соцсети тоже немного обыденных фото из жизни, и многие уже не представляют, как выглядит на самом деле их любимый певец. На снимке Валерий Леонтьев похож на женщину неопределенного возраста. Видимо, сказался избыток косметологических вмешательств, подчеркнутые скулы, чувственных очертаний губы. Кроме того, он и в жизни использует косметику, носит очки женской модели. Что любопытно, на данный момент снимок из аккаунта актрисы уже удален. 19 марта Валерию Леонтьеву исполнилось 69 лет. Поздравляем певца. Сейчас он дает серию концертов в Санкт-Петербурге, в том числе в день своего рождения. #ВалерийЛеонтьев#звезды#ЕленаЯковлева#скандалы