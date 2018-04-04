«Метод Бузовой!»: Яна Кошкина рассказала, кому посвятила свою первую песню

Известная телеведущая Яна Кошкина решила поделиться с поклонниками радостными для нее новостями: у девушки вышли первая песня и клип, который она продемонстрировала в Инстаграме. Но помимо этого, она решила еще и рассказать, кому она посвятила свою композицию.

На протяжении нескольких дней актриса, модель и телеведущая интриговала своих поклонников известиями о скорой премьере ее песни. И вот случилось то, чего ждали ее преданные фанаты: Кошкина презентовала им свое творение. При этом знаменитость откровенно рассказала о том, что толкнуло ее на этот шаг. По словам Яны, некоторое время назад между ней и ее любимым мужчиной произошел конфликт, и она решила с помощью песни попросить прощения. «Я очень переживала… и именно в тот момент, размышляя над жизнью, я решила сделать ему подарок, но не какой-то банальный, а записать песню, которая будет посвящена ему»

Однако большинство подписчиков Яны, увидев клип и послушав песню, явно пожалели, что сделали это. Они просто катком проехались по тексту и музыке, а заодно вспомнили и о еще одной знаменитости, которая некоторое время назад тоже решила стать певицей. «Что за ерунда?» «Метод Бузовой!» «Такое нечто эта песня… Сейчас каждый певцом станет, у кого миллион подписчиков!» «Такая дичь!» «Под Бузову косишь… Не получится… Яна, будь собой…» «Песня пустая…» «Смесь шансона— Киркорова-Баскова!» «Какая-то ерунда, будто из 90-ых песня. Больше толку было бы, если б под балконом ему спела, от всей души и без лишних ушей!» «Хватит, остановись!» Кстати, часть Интернет-пользователей на полном серьезе предложила Кошкиной записать дуэт именно с Ольгой Бузовой. По их словам, из этой идеи должно получиться что-то совсем уж особенное и неординарное.

Публикация от Яна Кошкина (@yana_koshkina_official) 1 Апр 2018 в 6:40 PDT А не так давно Кошкина решила похвастаться новым маникюром. А чтобы хвастовство выглядело полнее, для фона она выбрала руль Бентли, чем насмешила поклонников