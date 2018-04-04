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Рудковская опозорила Плющенко
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Рудковская опозорила Плющенко на Западе 

Дни.ру 50 минут назад
Фото: Дни.ру
Продюсер и супруга фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская оказалась в центре громкого скандала из-за своего подхода к воспитанию детей. Западные СМИ раскритиковали российскую знаменитость за то, как она обращается с пятилетним сыном Сашей.
Недавно Рудковская рассказала о том, как наказывает малыша, которого они с мужем трогательно называют Гном Гномычем. Выяснилось, что Яна запирает его в темной комнате и практикует воспитание ремнем. При этом продюсер отмечала, что и с ней родители обходились также, но это не помешало ей вырасти достойным человеком.
Многих пользователей Сети шокировали такие методы. Многих пользователей Сети шокировали такие методы. "А можно ее лишить материнства как-нибудь?", "Вас не только к детям подпускать нельзя, вас изолировать надо", "Нельзя бить и оскорблять детей! Вы вырастите их с кучей комплексов, которые они потом будут трансформируют только в плохое", — прокомментировали россияне видео-интервью с Яной.
Не осталась в стороне и пресса. Более того, историю подхватили и западные СМИ, буквально освистав Яну за ее точку зрения и отношение к сыну. Такая огласка явно не пойдет на пользу Евгению Плющенко, уважаемому во всем мире как профессиональный спортсмен и первоклассный тренер.
"Мать-миллионер из России бьет своего сына и запирает в шкафу, чтобы сделать его "лучшим фигуристом на планете", — так начинается материал британского издания Daily Mail. Читатели статьи отреагировали довольно резко, посчитав, что сын Рудковской должен находиться под опекой социальных служб.
В ответ на нападки Яна опубликовала на своей страничке в Instagram текст, в котором разъяснила сложившуюся ситуацию. "Собаки лают, а караван идет"! Надеюсь здравомыслящих людей больше, которые понимают, что спорт — это адский труд, и к вершине успеха надо идти в наше время с четырех лет, так как время такое!.. Поэтому дорогие и уважаемые подписчики, каждый для своих детей выбирает свой путь и проходит с детьми его, мы выбрали этот, чего и всем Вам желаем!" — написала Яна.
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