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Комолов протестировал новые деньги
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Антон Комолов протестировал новые деньги 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Instagram
Недавно появившиеся в обороте купюры номиналом в 200 и 2000 рублей настораживают многих жителей России своим необычным видом. Оказалось, что с помощью мобильного приложения эти банкноты можно увидеть совсем в другом качестве. Антон протестировал новую опцию и показал видео эксперимента своим подписчикам в Инстаграм.
На купюре 2000 рублей с одной стороны радио ведущий обнаружил анимированный 3D мост с едущими по нему машинками и проплывающей по реке лодкой. С обратной стороны оказалась объемная ракета и планеты. На банкноте 200 рублей Антон увидел 3D маяк и летающих вокруг него чаек. Воображение Комолова разыгралось настолько, что и на обычной монете в 10 рублей он вдруг увидел парящего орла и марширующих декабристов.
Поклонники посмеялись над шуткой с 10 рублями, но сообщили Антону, что он им не показал ничего нового: «Ну, с этим приложением уже многие наигрались, я думаю. Но с десяткой надо проверить. А Вы знали, Антон, что точно так же оно работает и с фальшивкой. Причём фальшивка, которая просто отксерокопирована.», «Ты спал что ли все это время? Баян каких свет не видывал!»
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