Антон Комолов протестировал новые деньги

Недавно появившиеся в обороте купюры номиналом в 200 и 2000 рублей настораживают многих жителей России своим необычным видом. Оказалось, что с помощью мобильного приложения эти банкноты можно увидеть совсем в другом качестве. Антон протестировал новую опцию и показал видео эксперимента своим подписчикам в Инстаграм.

Публикация от Anton Komolov (@antonkomolov) 3 Апр 2018 в 1:32 PDT На купюре 2000 рублей с одной стороны радио ведущий обнаружил анимированный 3D мост с едущими по нему машинками и проплывающей по реке лодкой. С обратной стороны оказалась объемная ракета и планеты. На банкноте 200 рублей Антон увидел 3D маяк и летающих вокруг него чаек. Воображение Комолова разыгралось настолько, что и на обычной монете в 10 рублей он вдруг увидел парящего орла и марширующих декабристов.

Поклонники посмеялись над шуткой с 10 рублями, но сообщили Антону, что он им не показал ничего нового: «Ну, с этим приложением уже многие наигрались, я думаю. Но с десяткой надо проверить. А Вы знали, Антон, что точно так же оно работает и с фальшивкой. Причём фальшивка, которая просто отксерокопирована.», «Ты спал что ли все это время? Баян каких свет не видывал!»