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Герман Пятов покинул студию Радио «Комсомольская правда», не выдержав накала страстей
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Герман Пятов покинул студию Радио «Комсомольская правда», не выдержав накала страстей 

Teleprogramma.pro 44 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
В сегодняшнем эфире программы «Национальный вопрос» на радио "Комсомольская правда" обсуждалась тема возможных угроз бесконтрольной миграции. Между участниками дискуссии — одним из ведущих передачи и публицистом и кандидатом медицинских наук Германом Пятовым — разгорелся жаркий спор, который закончился тем, что Пятов, не сумев совладать с эмоциями, покинул студию. После короткого перерыва обсуждение продолжилось уже с участием другого эксперта — вице-президента фонда «Миграция XXI век» Натальей Власовой.
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Отметим, что на радио «Комсомольская правда» не в первый раз происходят столь эмоциональные диалоги. Так, в январе этого года телеведущие Николай Сванидзе и Михаил Шевченко встретились в программе «Радиорубка» с Еленой Афониной, где обсуждалась личность Иосифа Сталина и его роль в судьбе нашей страны. В прямом эфире телезвезды принялись обмениваться колкостями и даже оскорблениями, после чего устроили драку. Впрочем, нанести тяжких увечий никому не удалось — довольно быстро их разняли сотрудники радио, а передачу прервали.
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