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Эдиту Пьеху экстренно госпитализировали
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Эдиту Пьеху госпитализировали в Санкт-Петербурге 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Владимир Вяткин/РИА «Новости»
Эстрадная певица и актриса, народная артистка СССР Эдита Пьеха сообщила о своей госпитализации в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости".
"Я нахожусь во второй городской больнице с острым обострением бронхита. Здесь очень хорошие врачи. Поводов для беспокойства нет", — сказала Пьеха.
Эдита Пьеха является обладательницей ордена "За заслуги перед Отечеством", почетного знака "За заслуги перед Санкт-Петербургом", французского ордена "За укрепление мира искусством", а также ряда других наград. До 1976 года певица выступала вместе с коллективом "Дружба", затем — со своим собственным ансамблем. По подсчетам поклонников Пьехи, в ее репертуаре собрано около 400 различных песен. 31 июля 2017 года певица отпраздновала юбилей — ей исполнилось 80 лет.
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