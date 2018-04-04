Семья Дибровых занялась благотворительностью

Полина, жена известного телеведущего Дмитрия Диброва , опубликовала в Инстаграме трогательное семейное фото, на котором запечатлела себя с мужем и тремя детьми.

Девушка пригласила всех желающих принять участие в благотворительном празднике "Веселая Барахолка", который пройдет в день Пасхи, 8 апреля, с 11-14.00 в ресторане Festus. На протяжении трех часов гости праздника смогут встретиться с Дибровыми.

"Все собранные вещи, игрушки и средства пойдут в поддержку Марфо-Мариинской Обители", — отметила Полина.

Девушка рассказала, что недавно она вместе с мужем познакомилась с историей, воспитанниками и матушкой Обители. После этого Дибровы захотели привлечь внимание большого количества людей к тому, что Обители нужна помощь.

8 апреля все гости "Барахолки" смогут принять участие в анимационной программе, попробовать угощения, а взрослые смогут посетить уголок красоты и различные мастер-классы.