Ещё
Семья Дибровых занялась благотворительностью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Семья Дибровых занялась благотворительностью 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полина, жена известного телеведущего Дмитрия Диброва, опубликовала в Инстаграме трогательное семейное фото, на котором запечатлела себя с мужем и тремя детьми.
Девушка пригласила всех желающих принять участие в благотворительном празднике "Веселая Барахолка", который пройдет в день Пасхи, 8 апреля, с 11-14.00 в ресторане Festus. На протяжении трех часов гости праздника смогут встретиться с Дибровыми.
"Все собранные вещи, игрушки и средства пойдут в поддержку Марфо-Мариинской Обители", — отметила Полина.
Девушка рассказала, что недавно она вместе с мужем познакомилась с историей, воспитанниками и матушкой Обители. После этого Дибровы захотели привлечь внимание большого количества людей к тому, что Обители нужна помощь.
8 апреля все гости "Барахолки" смогут принять участие в анимационной программе, попробовать угощения, а взрослые смогут посетить уголок красоты и различные мастер-классы.
Russianshowbiz.info: последние новости
Дана Борисова подвела итоги лечения Регина Тодоренко объяснила синяки на коленках Анна Семенович сменила профессию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина избавится от дружбы с Россией198
У России нашелся неожиданный защитник47
Новая угроза для РФ, ЧП в Москве и другие события дня14
Госпитализирована Эдита Пьеха11
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей20
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Политика
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение