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Пресняков признался, что им с Подольской нелегко дался первенец
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Пресняков признался, что им с Подольской нелегко дался первенец 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В 2005 году Пресняков, как он сам говорит, встретил главную женщину своей жизни — Наталью Подольскую, еще через пять лет влюбленные поженились, а летом 2015 года у супругов родился долгожданный сын Артемий. Во многих интервью, в том числе и совместных, звездная семья признавалась, что первенец дался им очень тяжело, но даже в моменты отчаяния, оба не теряли надежды.
«Раньше у нас с детьми не получалось, но я работал над этим в три смены, и мы всегда верили, что у нас будет ребенок», — рассказал Пресняков журналу Sobesednik.
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Нужно ли говорить, что, когда Артем появился на свет, его родители были безмерно счастливы. Ранее Наталья Подольская признавалась, что, глядя на сына, благодарит Бога за то, что он даровал ему жизнь. Вполне возможно, что наследник пары, кстати, пойдет по стопам своих звездных родителей.
Буквально недавно на вечеринке в честь 50-летия Владимира Преснякова мальчик впервые вместе с папой вышел на сцену. «Первый выход Темы на сцену на концерте у папы. Мама, если что, всегда на подхвате», — подписала теплую семейную фотографию Подольская, опубликованную на страницах ее микроблога.
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Напомним, что от гражданского брака у Владимира Преснякова также есть старший сын Никита. В прошлом году молодой человек женился на своей возлюбленной — Алене Красновой. Свадьба, на которую жених и невеста пригласили многих звездных гостей, была поистине грандиозной.
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