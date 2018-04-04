Кулинарные изыски Шурыгиной вызвали критику

Кулинарные изыски Шурыгиной вызвали у пользователей отвращение

После скандала с сомнительным изнасилованием, вышедшая замуж Диана Шурыгина теперь пытается играть роль примерной домохозяйки, во всем ублажающей своего благоверного. Ради этого девушка даже окончила кулинарные курсы, дабы почивать своего милого не только наскоро нарубленными салатами.

Публикация от Диана Шурыгина (@_diana_shurygina_) 29 Янв 2018 в 1:37 PST Результатами своего мастерства Шурыгина поделилась у себя в аккаунте. Подражая шеф-поварам, она облачилась в стильный черный фартук и продемонстрировала приготовленные блюда. И если первый снимок, где она держит в руках тарелку с салатом, подписчики восприняли нейтрально, то остальные вызвали шквал негативных эмоций.

Больше всего досталось десерту, где в качестве декора Шурыгина использовала растопленную карамель. Вместо желания им полакомиться, это украшение вызвало у пользователей отвращение, так как напомнило выдранный клок волос. Они ехидно поинтересовались, у какой соперницы она его выдрала.

Публикация от Диана Шурыгина (@_diana_shurygina_) 2 Апр 2018 в 11:41 PDT Приготовленное Дианой мясо также вызвало нарекания, так как, по мнению подписчиков, новоиспеченная повариха его недостаточно прожарила. Что же касается супа, то критики от кулинарии и вовсе обозвали его «мурцовкой», пишет сайт Dni.ru.

Стоит заметить, что обижаться на этот термин, несмотря на его звучание, Диане все же не стоит, так как «мурцовка» — это старинное блюдо русской кухни, приготовленное из воды или кваса с накрошенными в них хлебом, луком, яйцами.