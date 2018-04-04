«Дьявол» собрался в отставку: кто заменит даму-командора

В СМИ появились слухи о том, что Анна Винтур , главный редактор американского Vogue, уходит со своего поста. Если это произойдет, для мира моды это станет настоящей катастрофой. «Газета.Ru» объясняет, почему.

По слухам из многочисленных источников, 68-летняя Анна Винтур, главный редактор американского издания Vоgue, собралась уходить на покой после выпуска сентябрьского номера. 3 апреля представитель Condе Nast, издательского дома, который выпускает Vogue, опроверг эту информацию в интервью с порталом Page Six.

«Мы категорически отрицаем эти слухи», — заявил он.

Однако издательство явно чего-то не договаривает — дальнейшие планы Винтур спикер не назвал.

По предположениям внутренних источников, сейчас на место Анны Винтур мог бы претендовать главный редактор британской версии Vogue Эдвард Эннинфул , но тот имеет существенно меньше опыта и занимает свой пост всего лишь с ноября 2017 года.

К тому же совершенно непонятно, кому в таком случае достанется пост в управляющем совете Conde Nast. Для издательского дома, для нью-йоркской светской жизни, для мировой моды, Анна Винтур — это практически все. Каким будет мир моды без нее, сложно представить.

В этом году Анна Винтур отмечает свой 30-летний юбилей в качестве главного редактора старейшего мирового глянцевого журнала. До корпоративного рекорда ей остается 8 лет — в начале XX века главный редактор журнала Эдна Вульман Чейс продержалась на этом посту 37 лет.

Без связей и новых предложений по работе она уж точно не останется, Британский совет моды вполне может предоставить ей высокий пост и неплохой заработок. Однако выделить особые заслуги Винтур можно и без неподтвержденных слухов.

В мае 2017 года Анна получила от ее величества Елизаветы II титул дамы, а точнее «дамы-командора Британской империи». Винтур удостоилась высокой чести за вклад в развитие журналистики и моды, британская королева даже присоединилась к ней на одном из показов Недели моды в Лондоне сезона «Осень-зима 2018».

Все те, кто никак не был связан с индустрией моды, узнали о ее непростом характере в 2006 году после выхода фильма по одноименному роману Лорен Вайсбергер «Дьявол носит Prada».

В нем Анна стала прототипом героини Мерил Стрип — безмерно стильного и тираничного главного редактора глянцевого журнала, а настоящий «дьявол» продемонстрировала редкое чувство юмора, посетив премьеру.

История обложки

Она по-настоящему умеет создать хороший тренд: в 1989 году на обложку «Модной Библии» именно по ее инициативе попала темнокожая супермодель Наоми Кэмпбелл . И не просто на один из ежемесячных выпусков, а именно на обложку сентябрьского — этот факт достоин особенного упоминания: выпуск Vogue в сентябре является самым главным в году, по сути, он открывает сезон. В 2009 году вышел документальный фильм, который повествует о процессе создания самого толстого номера в истории журнала в 2007, его так и назвали «Сентябрьский выпуск».

Charles Platiau/ Reuters // Обложки Vogue на Елисейских полях в Париже во время празднования 90-летия журнала, 2009 год

Фильм, кстати говоря, мгновенно вошел в список лучших фильмов о моде, так что теперь в интернете можно лицезреть процесс создания самого качественного глянца.

И хотя многие из руководящего состава Conde Nast в начале ее редакторской карьеры пытались уговорить Анну Винтур не снимать звезд шоу-бизнеса вместо моделей, продажи журнала каждый раз взлетали до заоблачных высот, а конкуренты молниеносно перенимали любую революционную инициативу.

За все время работы журнала со звездами первой величины у читателей не было больше претензий, чем в апреле 2014 года, когда для обложки позировали Канье Уэст и Ким Кардашьян Уэст. Комментаторы в социальных сетях не обрадовались появлению на первом плане Ким — по сути, звезда реалити-шоу прославилась благодаря слитому в интернет домашнему видео, а Анна якобы поддержала выскочку.

Не редакционная политика

Vogue не слишком часто становится площадкой для политических дискуссий, однако когда Хиллари Клинтон баллотировалась на пост президента США , госпожа Винтур молчать не стала: главный редактор полностью поддерживала кандидата демократов и даже собиралась выпустить с Клинтон уже вторую по счету обложку в случае победы первой женщины-президента — предыдущий выпуск с Хиллари датирован декабрем 1998 года.

Greg Allen/Invision/AP // Главред Vogue Анна Винтур и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон во время мероприятия в Нью-Йорке , 2017 год

В 2014-м бывшего американского президента Барака Обаму с женой Винтур принимала в своем доме в Гринвич-Вилладж на вечеринке в честь сбора средств Демократического национального комитета.

В тот вечер около 30 единомышленников пожертвовали примерно $33 тыс. в качестве платы за проход на закрытое мероприятие.

Бал Института костюма MET

Нетрудно догадаться, в честь кого в 2014 году назвали новое крыло Нью-Йоркского музея «Метрополитан», в котором каждый первый понедельник мая проходит MET Gala Ball. С того момента как Анна занялась организацией торжества в 90-х годах, ее деятельность принесла Институту костюма $175 млн по состоянию на 2016 год. Изначальная миссия устроителей бала состояла в сборе средств для различного рода благотворительных организаций, но Анна Винтур сделала из него самое долгожданное и высококлассное событие.

Evan Agostini/Invision/AP // Би Шаффер и ее мать Анна Винтур во время бала Met Gala в Нью-Йорке, 2014 год

МЕТ чем-то напоминает церемонию вручения «Оскара», только для входа нужно выглядеть по меньшей мере роскошнее, чем когда-либо, и нравиться Анне. И за честь добиться последнего, сотни мало-мальски известных людей готовы заплатить любую цену.

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что Vogue — не просто модный журнал, а Анна Винтур уже давно перестала быть простым главным редактором.