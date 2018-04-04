Дочери Шукшина отвернулись от его жены

Дочери Шукшина отвернулись от его первой жены

Teleprogramma.pro уже рассказывала, что первая жена Василия Шукшина , на которой актер женился еще в школьные годы, на данный момент живет с опекуном Владимиром Королевым . По словам мужчины, не так давно 87-летняя Мария Шумская перенесла сердечный приступ, долгое время она находилась на реабилитации в кардиологическом центре Горно-Алтайска , затем была переведена в районную больницу. Королев неоднократно обращался за финансовой помощью к дочерям Шукшина, однако и Ольга , и Мария оставили эту ситуацию без внимания.

«До Маши Шукшиной я так и не смог дозвониться. Когда Марии Ивановне стало плохо, обратился к Оле. Она ответила, мол, что вы паникуете, надо было заранее готовиться к такому исходу событий, подумать о саване… Но как можно быть к этому готовым? Потом я ей звонил, думал, что поддержит. А она сказала, что находится в Африке и ничем не может помочь. После этого прекратил с ней всякое общение и перестал отвечать на ее звонки», — рассказал помощник Марии Шумской.

Сейчас женщина уже находится дома, ее состояние стабилизировалось. Напомним, что в эфире "Пусть говорят" Ольга Шукшина уверяла, что будет поддерживать первую супругу отца, однако, по всей видимости, отказалась от этой идеи. Ухаживать за первой супругой Василия Шукшина сейчас ее опекуну помогает сиделка. Получается, что об этой одинокой женщине все забыли.