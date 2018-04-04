Многодетные мамы с идеальными формами: их секреты, диеты и жертвы ради красоты

Спустя два месяца после рождения четвертого ребенка Екатерина демонстрировала фигуру «без излишеств», а чуть позже вернулась к весу в 54 килограмма. Жесткие или быстрые диеты Климова не жалует, считая их стрессом для организма, и предпочитает придерживаться принципов правильного питания — но в новогоднюю ночь или день рождения близких может позволить себе нечто «запретное». В машине актрисы всегда лежит бутылка простой воды на случай голода и невозможности перекусить (да-да, тот самый принцип «Хочешь есть — попей водички»). Актриса старается регулярно делать массаж, а также пользуется массажным ковриком с иголками. А вот с фитнес-залами не слишком дружит — не хватает времени. Приходится худеть, выкладываясь на сцене, делать упражнения — напрягать и расслаблять мышцы — по дороге на работу или же находить время для спорта дома.

"У нас со старшей дочкой Лизой есть игра, — делится Климова. — В разгар домашней работы одна из нас вдруг кричит команду «Пресс!» — и мы вдвоем тут же бросаем дела и начинаем отжиматься. Получается и весело, и полезно!"

За стройную фигуру Водянова благодарит не только генетику и выработанные пищевые привычки, но и… материнство. Пока ее коллеги во время беременности отдалялись от подиумных параметров, Наталья каждый раз теряла в весе из-за стресса, живых родов, кормления. Взлет для супермодели начался после рождения сына Лукаса — как раз тогда девушка кардинально похудела. Из-за проблем с пищеварением Водянова придерживается диеты по типу крови, но превращаться в аскета ей не приходится — знаменитость позволяет себе и мясо, и углеводы, и сладости (фаворит Натальи — торт «Медовик»). Фитнесу многодетная мама предпочитает пилатес, йогу, джазовые и современные танцы — также в меру, чтобы сохранить женственные формы, а не обрасти рельефными мышцами.

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За время третьей беременности супруга телеведущего набрала 15 килограммов — что Полину ничуть не напугало. С лишним весом Диброва справилась за первые месяцы после родов благодаря регулярному плаванию, дробному питанию и соблюдению диеты при грудном вскармливании. Дальше оставалось поддерживать комфортный вес — к рациону без сладкого, жареного и жирного добавились физические нагрузки: комплексами упражнений Полина делится на личной страничке в Instagram. Перед важными событиями — например, конкурсом «Миссис Россия », в котором многодетная мама одержала победу, — Диброва сокращает питание до минимума, чтобы «подсушить» фигуру. Но до изнеможения не худеет — Дмитрий обижается.

"Супруг очень обижается и злится, если я сильно худею — не любит этого. На мой взгляд, женщина — особенно с тремя детьми — должна являться символом изобилия, быть в теле, но следить за своей фигурой, оставаться подтянутой. И не только мой супруг согласится с этими словами", — объясняет Полина.

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Трое детей Кристины уже выросли, а самой артистке в этом году исполнится 47 лет — и все же певица может дать фору молодым коллегам в вопросах фигуры. Орбакайте не скрывает: стройные ноги и тонкая талия — результат усиленных тренировок. «Начинается мое утро с bootcamp — силовых упражнений, рассчитанных на сжигание жира. Затем по расписанию самая популярная на сегодня активная велотренировка — называется сycling. Пилатесом занимаюсь под контролем персонального тренера, а пауэр-румбой, заводными латинскими танцами, — в группе, это веселее. Также не забываю об упражнениях у балетного станка, они очень полезны для совершенствования женской фигуры. Кроме того, я обязательно раз в неделю нахожу время для занятий bikram-yoga. И стараюсь плавать по часу в день в бассейне или в океане. А недавно открыла для себя динамический бокс», — рассказывала певица в одном из интервью, после которого вопрос «Так в чем же секрет?» даже не возникает. Ежедневное меню артистки скромное — зеленый фреш, овощной суп, гречка, запеченная курица без соли. А если вдруг в рацион вклиниваются хинкали после концерта в Грузии — за угощением следуют разгрузочный день.

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О пользе грудного вскармливании и сопутствующей диеты говорит и Юлия — двух сыновей и дочь телеведущая кормила, что стало для нее отличным способом прийти в форму. Теперь дети подросли, и придерживаться правильного питания не позволяет график — если появляется пара-тройка нежеланных сантиметров на талии, Юлия ограничивает себя в еде после шести и больше ходит пешком. Спорт телеведущая полюбила лишь недавно, после «Ледникового периода» — не столько процесс, сколько результат, подтянутые мышцы. Так что сейчас знаменитая мама ищет тот вид нагрузок, который будет доставлять удовольствие, — раздумывает, например, о танцах на пилоне. Поклонники недоумевают: голодом себя не морит, в фитнес-зале не ночует — в чем же тогда секрет? В мыслях — уверена Барановская:

"Глубоко уверена, что все в нашей жизни от головы, от внутренних проблем. И лишний вес, и болезни, и все-все— все. Не чувствую я себя мамой троих детей. Скорее я чувствую себя их сестрой. И общаюсь с ними так же ― на равных. Я не наседка. Поэтому, наверное, и не становлюсь ею внешне".

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Алсу

Певице повезло с наследственностью — за возможность есть и не толстеть Алсу благодарит родителей: «Даже пирог на ночь спокойно могу „уговорить“. За свою фигуру благодарю генетику: пошла в папину породу, а там все худые-прехудые», — делилась брюнетка пару лет назад. Мало что изменилось и после третьей беременности: родив сына Рафаэля, новоиспеченная многодетная мама лишь добавила в расписание ежедневные упражнения для пресса — и все. Но спорт — в ближайших планах Алсу. Женщина дала себе новогоднее обещание наконец-то заняться физическими нагрузками и много ходить пешком — шопинг и дефиле от ресторана до машины не в счет. Кстати, брюнетка — минималист не только в уходе за телом, но и за лицом: косметологов 34-летней артистке заменяют контрастные умывания и легкие похлопывания ладонями по лицу.

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