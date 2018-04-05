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Дочь Пугачевой и Галкина очаровала соцсети
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Дочь Пугачевой и Галкина очаровала соцсети 

Рамблер 54 минуты назад
Фото: @maxgalkinru
Дочь певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина очаровала социальные сети.
Накануне Галкин опубликовал на своей странице в соцсети Instagram видео со своей четырехлетней дочерью Елизаветой. В подписи юморист сообщил, что запечатлел, как играл с ней в любимую игру своего детства — «Мемо».
«Лиза обожает выигрывать и часто после этого исполняет танец победителя», — сообщил гордый отец.
На кадрах видно, как Елизавета исполняет очаровательный номер с элементами русских народных танцев, а также «танца маленьких утят».
Подписчики Галкина высоко оценили движения как движения Елизаветы, так ее саму.
«Очень красивая девочка, хочется ее сразу обнять», — написал один из них.
Другие называли ее «чудесной девчушкой», «прирожденной актрисой» и даже «кокеткой».
В 2013 году суррогатная мать родила Алле Пугачевой и Максиму Галкину дочь Елизавету и сына Гарри.
Как стало известно ранее, певица и ее муж получили гражданство Кипра, инвестировав по два миллиона евро в недвижимость в республике.
 Ещё 5 источников 
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