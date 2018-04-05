Дочь Пугачевой и Галкина очаровала соцсети

Накануне Галкин опубликовал на своей странице в соцсети Instagram видео со своей четырехлетней дочерью Елизаветой. В подписи юморист сообщил, что запечатлел, как играл с ней в любимую игру своего детства — «Мемо».

«Лиза обожает выигрывать и часто после этого исполняет танец победителя», — сообщил гордый отец.

На кадрах видно, как Елизавета исполняет очаровательный номер с элементами русских народных танцев, а также «танца маленьких утят».

Подписчики Галкина высоко оценили движения как движения Елизаветы, так ее саму.

«Очень красивая девочка, хочется ее сразу обнять», — написал один из них.

Другие называли ее «чудесной девчушкой», «прирожденной актрисой» и даже «кокеткой».

В 2013 году суррогатная мать родила Алле Пугачевой и Максиму Галкину дочь Елизавету и сына Гарри.