Фитнес-день с актрисой сериала «Улётный экипаж» Яной Крайновой: «Моя норма — 10 000 шагов в день»

Родилась 28 сентября 1986 г.

В кино дебютировала еще студенткой: снялась в драме Карена Шахназарова «Исчезнувшая империя».

В 2011 году сыграал главную роль в комедийном сериале «Дневник доктора Зайцевой», которая и принесла актрисе известность.

В 2018 году Яна получила одну из главных ролей в сериале «Улётный экипаж» на телеканале СТС.

Фотография со съемок сериала «Улётный экипаж».

10:00 — 10:30 Я стараюсь спать минимум 8 часов. И так как ложусь довольно поздно, раньше 10 утра обычно не встаю. Первым делом с утра иду на кухню и выпиваю стакан воды с лимоном: очень простой способ нормализовать кислотно-щелочной баланс в желудке, которым я пользуюсь уже несколько лет.

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10:30 — 11.30 Завтрак я готовлю долго и вдумчиво, никуда не торопясь. Каши быстрого приготовления не жалую, трачу по 20-30 минут, чтобы сварить геркулес или пшенично-тыквенную кашу. Они самые полезные.

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11:30 — 12:00 У меня нет привычки принимать контрастный душ. Чтобы взбодриться, просто умываюсь холодной водой. А в теплое время года протираю лицо кубиками льда — замороженным ромашковым чаем, и сразу наношу крем вокруг глаз и затем — увлажняющий на всё лицо.

12:00 — 12:30 Гимнастику я заменяю йогой. Если есть время, всегда выполняю комплекс ассан «Здравствуй, солнце!».

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12:30 — 13:00 До 12 часов дня никогда не захожу в социальные сети. Привожу свои мысли в порядок и настраиваюсь на день, и только потом проверяю почту и приступаю к делам.

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13:00 — 16:00 Обычно в это время я посещаю тренажерный зал. в фитнес-клуб хожу регулярно, два-три раза в неделю. Нагрузку, как полагается, чередую: один день выполняю аэробные упражнения, другой — силовые.

С опытом тренировок пришло понимание, какой вид нагрузок подходит именно мне. Обожаю интервальные тренировки. 15 секунд бежишь на пределе своих возможностей, а 45 секунд — равномерно, распределяя силы и контролируя дыхание. И так раз 10-15. Кстати, такой цикл упражнений отлично подходит для снижения веса.

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16:00 — 17:00 Завтракаю я поздно и обедаю, соответственно, тоже. Обычно на обед готовлю индейку со свежими или тушеными овощами. И это не диета, а мой обычный рацион. Я люблю простую понятную пищу, и у меня не появляется желание сорваться и пообедать пиццей с жареным беконом, запив все это сладкой газировкой.

Единственное, в чем себя ограничиваю, — это сладкое. Вот моя настоящая зависимость! Отказываться от десертов мне непросто, но чтобы чувствовать себя свободным человеком, собираю волюв кулак.

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17:00 — 18:00 Если я целый день провела дома, что бывает редко, вечером выхожу на прогулку. Ходьба — это еще один вид полноценной физической нагрузки. Моя норма — около 10 000 шагов в день, это примерно 5-6 км. А когда погода и съемочный график позволяют, прохожу за день все 15 км.

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18:00 — 21:00 Несколько раз в месяц посещаю салон красоты. Мой список обязательных процедур: маникюр, педикюр, эпиляция, и поход к парикмахеру.

Иногда посвящаю целый день уходу за телом. Как раз сейчас, после нескольких недель работы без выходных, еду в загородный спа-отель: позаниматься в тренажерном зале, поплавать в бассейне, сходить на массаж да и просто погулять на свежем воздухе.

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22:00 — 23:00 Ужинаю довольно поздно, поэтому предпочитаю легкую пищу: например, пятипроцентный творог.

00:00 — 1:00 Сделав все дела по дому, я начинаю готовиться ко сну и проделываю свой привычный ритуал: принимаю душ, скрабирую кожу гущей от кофе, смешивая ее с жирным кремом или маслом, смазываю стопы лимонным соком — он прекрасно смягчает кожу. После таких домашних спа-процедур и спится крепче.

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*Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала СТС