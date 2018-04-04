Бородина ударила звезду «Дома-2» по голове

«Ты хамка!»: Бородина хлопула звезду «Дома-2» планшетом по голове

Ксении Бородиной сдали нервы. Ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" не стерпела криков Елены Хроминой и огрела ее по голове планшетом.

В Сети появился анонс нового эфира телепроекта "Дом-2". В ролике участница шоу Елена Хромина громко и негативно высказывается в адрес своих коллег по периметру, в частности, довольно жестко она прошлась по Александре Черно, отличающейся пышными формами. По лицу Ксении Бородиной, сидящей рядом с Хроминой, очевидно, что она явно недовольна жестокими словами знойной блондинки.

Однако терпение у нее лопнуло, когда Елена на всю студию назвала психолога Наталью Толстую старухой. Бородина хлопнула Хромину по голове планшетом.

"Почему людей тут оскорбляешь? Наталья Толстая психолог, между прочим, многоуважаемый. А ты хамка!" — сказала Ксения под заливистый смех Елены. Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) 3 Апр 2018 в 5:57 PDT

Зрители "Дома-2" буквально взорвались от такой наглости со стороны Хроминой. "Мне постоянно кажется что она все же клиент психиатрической больницы. Может она стоит там на учете? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Дегениратка, просто фуууу, а ведущие куда смотрят, гоните эту психически не нормальную", "Из-за такого грязного рта вся красота теряется!", "Хамло", "Дура какая", "Пристрелите ее кто нибуть", "Какая она все таки баба ненормальная! Где воспитание?", "*** бы ей с ноги в челюсть за ее гнилой базар", "Это перешло уже все границы", — высказались возмущенные пользователи Сети.

К слову, ранее Ксения Бородина напала на другую звезду "Дома-2" Катю Жужу. Ведущая высказалась об отношениях с экс-подругой во время прямого эфира в социальной сети Instagram.