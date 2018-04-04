Ещё
Бородина ударила звезду «Дома-2» по голове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ты хамка!»: Бородина хлопула звезду «Дома-2» планшетом по голове 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: РИА Новости
У Ксении Бородиной сдали нервы. Ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" не стерпела криков Елены Хроминой и огрела ее по голове планшетом.
В Сети появился анонс нового эфира телепроекта "Дом-2". В ролике участница шоу Елена Хромина громко и негативно высказывается в адрес своих коллег по периметру, в частности, довольно жестко она прошлась по Александре Черно, отличающейся пышными формами. По лицу Ксении Бородиной, сидящей рядом с Хроминой, очевидно, что она явно недовольна жестокими словами знойной блондинки.
Однако терпение у нее лопнуло, когда Елена на всю студию назвала психолога Наталью Толстую старухой. Бородина хлопнула Хромину по голове планшетом.
"Почему людей тут оскорбляешь? Наталья Толстая психолог, между прочим, многоуважаемый. А ты хамка!" — сказала Ксения под заливистый смех Елены.
Зрители "Дома-2" буквально взорвались от такой наглости со стороны Хроминой. "Мне постоянно кажется что она все же клиент психиатрической больницы. Может она стоит там на учете? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Дегениратка, просто фуууу, а ведущие куда смотрят, гоните эту психически не нормальную", "Из-за такого грязного рта вся красота теряется!", "Хамло", "Дура какая", "Пристрелите ее кто нибуть", "Какая она все таки баба ненормальная! Где воспитание?", "*** бы ей с ноги в челюсть за ее гнилой базар", "Это перешло уже все границы", — высказались возмущенные пользователи Сети.
К слову, ранее Ксения Бородина напала на другую звезду "Дома-2" Катю Жужу. Ведущая высказалась об отношениях с экс-подругой во время прямого эфира в социальной сети Instagram.
"Всю шумиху, которая сейчас происходит вокруг моей бывшей подруги, она создала сама. У нее сейчас нет рекламы в аккаунте, и заканчивается совесть. Общение закончилось, потому что человек непорядочный, свинья, другим словом не могу ее назвать", — заявила Бородина, отвечая на вопросы о том, какая кошка пробежала между ними.
Дни.ру: последние новости
Изощренная месть Дмитрия Шепелева На Рудковскую натравили органы опеки из-за жестокого обращения с сыном Раскрылись истинные цели ставших гражданами Кипра Пугачевой и Галкина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пожар в ТЦ «Персей для детей»240
Япония заявила протест России142
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек61
Бориса Джонсона поймали на лжи о России276
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин154
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение