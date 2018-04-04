Почти без ретуши: Катя Варнава сразила божественной красотой

Не секрет, что имя Екатерины Варнавы у большинства поклонников ассоциируется с яркими комедийными ролями и острым язычком, которым славится артистка. Сама актриса не раз признавалась, что в детстве ее никогда не называли красивой, зато за ней навсегда закрепился образ самой веселой девчонки.

Звезда Comedy Woman иллюзий по поводу своей внешности никогда не питала и откровенно признавалась, что является обладательницей кривых ног, которые просто умело научилась скрывать.

Тем не менее, появившаяся в Сети серия снимков, где Катя снялась в эротической фотосессии, сразила поклонников актрисы на повал — они нашли, что актриса, представшая в невероятно чувственных образах, похожа на богиню. При этом все фото были так хороши, что даже сам автор снимков — Даниил Величко — не смог остановить свой выбор на каком-то одном.

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В комментарии к фото он отметил, что в последнее время его частенько начали упрекать в излишней ретуши, но так как он не является фотографом-документалистом, то использование фотошопа позволяет ему сделать акценты, чтобы точнее донести восприятие образа в целом. «Я в первую очередь, по крайней мере по образованию, художник, и я так вижу», — пояснил Величко.

В постскриптуме к своему посту он отметил, что на этих снимках, к неимоверному удивлению Кати Варнавы, ретушь практически отсутствует.