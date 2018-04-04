Ещё
Максим Галкин отметил 3 млн подписчиков в Инстаграме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Япония заявила протест России
Япония заявила протест России

Максим Галкин отметил 3 млн подписчиков в Инстаграме 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Известный телеведущий и юморист Максим Галкин поблагодарил своих подписчиков в Инстаграме за проявленный интерес и отметил юбилей в 3 млн фолловеров.
"Это прям маленькая страна. С чем нас и поздравляет улыбками и смехом коллектив И. Резника «Маленькая страна». Благодаря вам, мои подписчики, за тот год, с апреля, что я сам веду Инсту, жизнь моя существенно переменилось", — признался Галкин.
Артист заметил, что теперь к естественным потребностям добавился регулярный зуд — «что бы такое выложить, чтобы вас порадовать». Несмотря на это, новые обязанности артисту нравятся, поэтому он планирует продолжать свою «работу» в Инстаграме и радовать подписчиков интересным контентом.
В качестве поздравления телеведущий опубликовал видео, на котором детский хор прокричал «Три миллиона подписчиков».
Russianshowbiz.info: последние новости
Анна Семенович сменила профессию Дана Борисова подвела итоги лечения Садальского обвинили в бесполезной болтовне
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин174
Бориса Джонсона поймали на лжи о России113
Шойгу предупредил о новой угрозе268
Пока вы спали: Корабли проекта 22160 поразили США87
Украине «перекроют» Керченский пролив541
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:29
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
Происшествия Катастрофы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение