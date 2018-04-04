Максим Галкин отметил 3 млн подписчиков в Инстаграме

Известный телеведущий и юморист Максим Галкин поблагодарил своих подписчиков в Инстаграме за проявленный интерес и отметил юбилей в 3 млн фолловеров.

"Это прям маленькая страна. С чем нас и поздравляет улыбками и смехом коллектив И. Резника «Маленькая страна». Благодаря вам, мои подписчики, за тот год, с апреля, что я сам веду Инсту, жизнь моя существенно переменилось", — признался Галкин.

Артист заметил, что теперь к естественным потребностям добавился регулярный зуд — «что бы такое выложить, чтобы вас порадовать». Несмотря на это, новые обязанности артисту нравятся, поэтому он планирует продолжать свою «работу» в Инстаграме и радовать подписчиков интересным контентом.

В качестве поздравления телеведущий опубликовал видео, на котором детский хор прокричал «Три миллиона подписчиков».