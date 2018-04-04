На Малышеву потребовали завести уголовное дело

Россияне потребовали наказать телеведущую Елену Малышеву за призыв отстреливать бродячих собак. Соответствующая петиция опубликована на сайте Change.org.

Автор обращения призвала возбудить против Малышевой уголовное делу по фактам соучастия в преступлении, призыва к умышленному уничтожению или повреждению имущества и жестокому обращению с животными.

«Елена Малышева считает, что "Жить здорово", когда нет собак, ведь она их боится!» — уверена автор.

По ее словам, люди, подобные Малышевой, не понимают, что бродячие животные являются «результатом, а не причиной проблемы».

В конце марта в эфире телешоу «Жить здорово» на Первом канале Елена Малышева назвала «недопустимым» то, что стаи собак «носятся» по улицам и убивают людей, в связи с чем их «надо отстреливать».