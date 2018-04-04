Илья Резник рассказал о причинах ссоры с Аллой Пугачевой

Вся страна обсуждала неожиданную ссору двух лучших друзей — Аллы Пугачевой Ильи Резника . Отметим, что именно Резник написал почти все хиты для Примадонны. Артистка и поэт долго дружили, но потом. неожиданно для всех прекратили общение. Лишь в 2016 году они помирились — в знак дружбы и уважения Алла Борисовна выступила на юбилейном вечере поэта-песенника, который состоялся 20 марта в Кремле.

Сам Резник признается, что ссора с Примадонной произошла из-за денег. «Мы перестали общаться с Аллой из-за тогдашнего руководителя РАО Федотова. Я никак не мог понять, почему я живу так трудно, а артисты, давая концерты, получают приличные деньги», — говорит резник. Илье тяжело вспоминать о затяжной ссоре с Аллой Борисовной.

Сейчас Примадонна и поэт вновь прекрасно общаются. Несколько лет назад, когда Резнику было очень плохо, Пугачева одной из первых протянула ему руку помощи.