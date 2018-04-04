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Илья Резник рассказал о причинах ссоры с Аллой Пугачевой
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Илья Резник рассказал о причинах ссоры с Аллой Пугачевой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Вся страна обсуждала неожиданную ссору двух лучших друзей — Аллы Пугачевой и Ильи Резника. Отметим, что именно Резник написал почти все хиты для Примадонны. Артистка и поэт долго дружили, но потом. неожиданно для всех прекратили общение. Лишь в 2016 году они помирились — в знак дружбы и уважения Алла Борисовна выступила на юбилейном вечере поэта-песенника, который состоялся 20 марта в Кремле.
Сам Резник признается, что ссора с Примадонной произошла из-за денег. «Мы перестали общаться с Аллой из-за тогдашнего руководителя РАО Федотова. Я никак не мог понять, почему я живу так трудно, а артисты, давая концерты, получают приличные деньги», — говорит резник. Илье тяжело вспоминать о затяжной ссоре с Аллой Борисовной.
Сейчас Примадонна и поэт вновь прекрасно общаются. Несколько лет назад, когда Резнику было очень плохо, Пугачева одной из первых протянула ему руку помощи.
"Два года назад я был на грани жизни и смерти. И с этого момента Алла проявила ко мне большое внимание, мы снова стали созваниваться, она сказала: «Илюшка, давай тебе помогу! Чего тебе надо?» — вспоминает Илья. Он принял помощь от Аллы Борисовны и с тех пор их дружба восстановилась, сообщает "Комсомольская правда".
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