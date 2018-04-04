Отец Фриске пожаловался на состояние внука

Мужчина заявил, что ребенку вырезали аденоиды и сделали «еще какую-то операцию». По мнению Владимира Фриске, «все из-за того, что простывал постоянно».

Он утверждает, что отец ребенка Дмитрий Шепелев «скинул» мальчика на родителей в Белоруссию и «не занимается им», а «особого внимания развитию Платона нет и не было».

«У Шепелева больше понты: гувернера чернокожего ребенку нанял, еврейская школа, типа воспитание лояльности — на самом деле пыль в глаза», — цитирует Фриске газета.

По словам мужчины, гувернер «исчез», а в еврейскую школу мальчика водили всего пару раз.

Он добавил, что внук стал «окать».

«Говорил: «пОйдем» (с ударением на о), «чаво уж там гОвОрить», — рассказал отец певицы.

По его словам, внук пояснил, что так говорит его бабушка, мать Дмитрия Шепелева.

Отец Фриске отметил, что скоро мальчику исполнится пять лет, их семья «накупила кучу подарков». По его словам, раньше Шепелев запрещал сыну брать подарки от бабушки с дедушкой.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. Последние два года своей жизни она боролась с раком. После смерти Фриске отношения Шепелева и ее родственников обострились. Они обвиняли друг друга в причастности к исчезновению денег со счета благотворительного общества «Русфонд», собиравшего средства на лечение певицы.

Кроме того, причиной конфликтов остается сын Фриске. Отец певицы рассказывал, чтоб бабушка с дедушкой могут видеться с внуком только каждую третью субботу месяца в присутствии психолога на нейтральной территории.