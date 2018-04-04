Светлая память: Милана Кержакова тоскует по погибшему отцу

За несколько дней до родов своего первенца супруга футболиста Милана Кержакова потеряла отца — сенатора Вадима Тюльпанова . Мужчина скончался в Санкт-Петербурге в результате несчастного случая — он поскользнулся на кафеле и ударился головой. Его внезапная смерть стала большим ударом для родных, особенно для Миланы. Буквально через несколько дней после похорон отца она родила мальчика.

Весь этот год Милана никак не могла смириться с тем, что ее отца больше нет. Ей даже потребовалась помощь психолога, чтобы пережить трагедию. Она часто вспоминает папу и делится с поклонниками его раритетными фотографиями. По словам Кержаковой, Вадим тюльпанов был лучшим мужчиной в ее жизни.

Сегодня ровно год, как Вадима нет в живым. Кержакова выложила в свой микроблог свою детскую фотографию, на которой позирует с папой и мамой. «Сегодня, в этом дне — вся моя душа, моя боль, мои воспоминания. Ты навсегда останешься со мной, потому что я твоя половина и эта самая большая моя заслуга и гордость в жизни», — написала Милана од снимком.

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Поклонники выражают свои соболезнования и пытаются поддержать Кержакову. Напомним, что в начале этого года в Сети также появились слухи о том, что супруг Миланы Александр Кержаков ей изменяет. Многие считают, что пара находится на грани развода.