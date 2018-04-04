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Зачем Пугачевой и Галкину квартира на Кипре
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Зачем Пугачевой и Галкину квартира на Кипре 

Рамблер 2 часа назад
Юрист певицы Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина рассказал «Комсомольской правде», зачем звездная пара купила недвижимость на Кипре.
«Это не того уровня люди, чтобы мечтать о доме на Кипре», — уверен Семен Погосян.
По его словам, покупка, которую он оформлял, состоялась в мае 2017 года и принесла певице и телеведущему не только новое жилье, но и гражданство островного государства. Адвокат объяснил это тем, что на Кипре действует программа предоставления гражданства тем, кто инвестирует в местную недвижимость не менее двух миллионов евро.
Также Погосян предположил, что причинами, по которым Пугачева и Галкин захотели обзавестись иностранным паспортом, являются возможность посещать более 150 стран мира без визы и большие льготы, в том числе налоговые, для инвесторов.
По словам юриста, российские знаменитости купили квартиру площадью 150-200 квадратных метров в городе Лимассол.
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