Раскрыты истинные цели Пугачевой и Галкина на Кипре

Зачем Пугачевой и Галкину квартира на Кипре

«Это не того уровня люди, чтобы мечтать о доме на Кипре», — уверен Семен Погосян.

По его словам, покупка, которую он оформлял, состоялась в мае 2017 года и принесла певице и телеведущему не только новое жилье, но и гражданство островного государства. Адвокат объяснил это тем, что на Кипре действует программа предоставления гражданства тем, кто инвестирует в местную недвижимость не менее двух миллионов евро.

Также Погосян предположил, что причинами, по которым Пугачева и Галкин захотели обзавестись иностранным паспортом, являются возможность посещать более 150 стран мира без визы и большие льготы, в том числе налоговые, для инвесторов.

По словам юриста, российские знаменитости купили квартиру площадью 150-200 квадратных метров в городе Лимассол.