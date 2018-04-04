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Малышева прокомментировала скандал с отстрелом собак
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Малышева прокомментировала свои слова об отстреле собак 

RT на русском 19 минут назад
Фото: ТАСС
Телеведущая Елена Малышева, которая в эфире программы «Жить здорово» заявила о необходимости отстреливать бродячих собак, прокомментировала свои слова.
«Вы знаете, я только вчера вернулась из Кемерова. Если вам больше не о чем думать, то занимайтесь вот этим, думаю в стране, где погибли 43 ребёнка, самое время защищать собак, которые загрызли молодого человека», — рассказала RT Малышева.
29 марта в эфир Первого канала вышел выпуск программы «Жить здорово», в котором обсуждалась проблема бродячих животных. В студию пришёл и музыкант Юрий Лоза, который рассказал, что стая собак загрызла мужа его племянницы.
«Это недопустимо, чтобы своры собак носились по улицам. Это случилось у нас в Подмосковье, это может случиться хоть где, поэтому этих собак надо отстреливать. И никакие люди, которые защищают права животных, не должны мешать жизни людей. Больше здесь добавить нечего», — заявила Малышева в ходе передачи.
Слова Малышевой не понравились защитникам животных. Краснодарская зоозащитница Татьяна Пантина разместила петицию на сайте Change.org, а также обратилась в МВД России с просьбой привлечь Елену Малышеву к ответственности.
Пантина обвиняет телеведущую в призывах к жестокому обращению с животными.
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