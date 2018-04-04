Ещё
Резник назвал причины ссоры с Пугачевой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Илья Резник рассказал о причинах ссоры с Аллой Пугачевой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Вся страна обсуждала неожиданную ссору двух лучших друзей — Аллы Пугачевой и Ильи Резника. Отметим, что именно Резник написал почти все хиты для Примадонны. Артистка и поэт долго дружили, но потом. неожиданно для всех прекратили общение. Лишь в 2016 году они помирились — в знак дружбы и уважения Алла Борисовна выступила на юбилейном вечере поэта-песенника, который состоялся 20 марта в Кремле.
Сам Резник признается, что ссора с Примадонной произошла из-за денег.
"Мы перестали общаться с Аллой из-за тогдашнего руководителя РАО Федотова. Я никак не мог понять, почему я живу так трудно, а артисты, давая концерты, получают приличные деньги", — говорит резник.
Илье тяжело вспоминать о затяжной ссоре с Аллой Борисовной.
Сейчас Примадонна и поэт вновь прекрасно общаются. Несколько лет назад, когда Резнику было очень плохо, Пугачева одной из первых протянула ему руку помощи.
"Два года назад я был на грани жизни и смерти. И с этого момента Алла проявила ко мне большое внимание, мы снова стали созваниваться, она сказала: «Илюшка, давай тебе помогу! Чего тебе надо?» — вспоминает Илья.
Он принял помощь от Аллы Борисовны и с тех пор их дружба восстановилась, сообщает "Комсомольская правда".
Teleprogramma.pro: последние новости
Юлия Самойлова попала в неприятную ситуацию в Германии «Он взлетел как ангел»: Дмитрий Певцов рассказал о смерти своего старшего сына Волочкова растянулась в шпагате ради 65-летнего автора «Альманаха любви»
 Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия созвала Совбез ООН174
Трамп потребовал платы за Сирию113
В США нашли способ уничтожить супероружие России110
У России нашелся неожиданный защитник14
В Финляндии мужчина родил ребенка78
Видео
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
00:35
У России нашелся неожиданный защитник
Политика
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
03:50
Резник назвал причины ссоры с Пугачевой
Шоу-бизнес
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Рыбку обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение