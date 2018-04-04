Бледанс сравнили с феей

49-летняя Бледанс в платье принцессы выглядит словно юная девушка

На днях артистка вышла в свет. Эвелина Бледанс появилась на светском мероприятии в нежном розовом платье принцессы. Поклонники восхитились красотой актрисы и ее необычным нарядом.

Сегодня свой день рождения отмечает Эвелина Бледанс. Актрисе и телеведущей исполнилось 49 лет. Напомним, что в прошлом году она объявила о том, что рассталась со своим мужем Александром Семиным . Ей целый год удавалось скрывать тот факт, что она развелась с супругом. Однако звезда сохранила с ним хорошие отношения и недавно они воссоединились, чтобы вместе провести время с общим сыном Семеном. Родители устроили праздник в честь дня рождения мальчика.

Также у Эвелины есть сын Николай от бизнесмена Дмитрия. Недавно она показала совместное фото со старшим наследником. Зеленые волосы, яркая одежда и неформальный стиль — так сейчас выглядит 23-летний Николай. Актриса же всегда отличалась женственным чувством стиля. На днях она вышла в свет и посетила мероприятие посвященное итогам X Всероссийского фестиваля элегантности и таланта «Мини Мисс и Мини Мистер России 2018», а также VIII Международного фестиваля талантов «Гордость Нации 2018». Бледанс блистала в нежном сказочном платье розового цвета. Глубокое декольте и ткань с узором подчеркнули талию артистки, а пышная юбка придала образу легкости.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) 3 Апр 2018 в 11:54 PDT

Поклонники восхитились красотой актрисы, а также отметили, что в этом наряде она выглядит еще моложе. "Очень красивое платье! Вы великолепны!", "Вам очень идет такой стиль-нежность!", "Фея", "Прекрасное платье", — написали в комментариях подписчики. Однако сегодня Эвелина вновь примерила более смелый образ и поделилась пикантными фото в честь своего дня рождения. На них актриса запечатлена лишь в бежевом плаще и шляпе. Поклонники привыкли к таким провокационным нарядам артистки и написали ей множество комплиментов.