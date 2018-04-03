Филипп Киркоров рассказал, как и почему «побил» Ольгу Бузову 

Песня Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» за считаные дни стала хитом. В одном из недавних видео король российской эстрады рассказал, как он «побил» Ольгу Бузову и признался: он вовсе не планировал это делать.
«Я помню свое состояние. В Болгарии это было: я на гастролях, дети прыгают вокруг, море… И тут приходит почта мне и мой саунд-продюсер Толик Лопатин говорит: «Послушай, тут что-то прислали из Украины»», — вспоминает музыкант. В почте оказалась песня, которой суждено было стать хитом.
Поначалу Филипп не делал никаких ставок на этот материал— так же было и с хитами «Атлантида», «Зайка». «Вообще даже не думал и не рассчитывал, что эти песни станут хитами. Записал и все», — признался он. Но его друзья — Ани Лорак, Сергей Лазарев, Андрей Малахов, Яна Рудковская, Евгений Плющенко, Лолита — высоко оценили работу. В видеоролике команда артиста собрала сюжеты, как зажигают Татьяна Навка, Ани Лорак, Лолита Милявская, Евгений Плющенко, Сергей Лазарев — и даже Ольга Бузова, которая в конце-концов сама пострадала от действий артиста.
«И вдруг эти посты начали поститься, репоститься, другие коллеги, юмор, люди которые вообще на меня не были подписаны… Смотрю в сториз — выкладывают какие-то смешные картинки, каких-то теток, какие-то бокалы, настроение… и понеслось», — рассказывает Филипп.
С 200-го места айтьюнс песня за 3 часа попала на 4-е и продержалась там более недели, побив рекорд Ольги Бузовой, которую Филипп нежно назвал «Королевой айтьюнса».
«В песне было изначально заложено «киркоровское», и в то же самое время — сегодняшнее, актуальное. Поэтому оно вот случилось, сложилось и рвануло. А что там дальше — я не знаю», — пояснил Филипп свой успех.
Фото: instagram