Филипп Киркоров рассказал, как и почему «побил» Ольгу Бузову

Песня Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» за считаные дни стала хитом. В одном из недавних видео король российской эстрады рассказал, как он «побил» Ольгу Бузову и признался: он вовсе не планировал это делать.

«Я помню свое состояние. В Болгарии это было: я на гастролях, дети прыгают вокруг, море… И тут приходит почта мне и мой саунд-продюсер Толик Лопатин говорит: «Послушай, тут что-то прислали из Украины »», — вспоминает музыкант. В почте оказалась песня, которой суждено было стать хитом.

«И вдруг эти посты начали поститься, репоститься, другие коллеги, юмор, люди которые вообще на меня не были подписаны… Смотрю в сториз — выкладывают какие-то смешные картинки, каких-то теток, какие-то бокалы, настроение… и понеслось», — рассказывает Филипп.

С 200-го места айтьюнс песня за 3 часа попала на 4-е и продержалась там более недели, побив рекорд Ольги Бузовой, которую Филипп нежно назвал «Королевой айтьюнса».

«В песне было изначально заложено «киркоровское», и в то же самое время — сегодняшнее, актуальное. Поэтому оно вот случилось, сложилось и рвануло. А что там дальше — я не знаю», — пояснил Филипп свой успех.

Фото: instagram