Дана Борисова показала новую себя 

Теледива опубликовала коллаж, где была снята до и после прохождения курса реабилитации. Звезда поинтересовалась у своих подписчиков, видят ли они в ней перемены.
Дана Борисова вернулась из Таиланда пять месяцев тому назад. На острове Самуи девушка лечилась от наркотической и алкогольной зависимости. Вернувшись в Москву, теледива решила начать жизнь по-новому. Андрей Малахов помог снять ей жилье, так как она не хотела возвращаться в свою старую квартиру, где ей все напоминало о прошлом. Борисова распродала свои вещи и начала жестко выполнять требования, которые выставила сама себе.
На своей страничке в соцсети Борисова опубликовала коллаж из двух фотографий. Одна из них была сделана до прохождения курса реабилитации, а другая — после.
В комментарии к посту теледива написала, что за то время, которое прошло после ее возвращения из Таиланда, у нее была непростая, но трезвая жизнь с многочисленными съемками и судами. И хотя ей не удалось вернуть дочь, она приобрела множество друзей, стала сильнее и увереннее. «А какие перемены видите вы?», — поинтересовалась она у подписчиков.
Примечательно, что пользователи разделились на два лагеря. Одни отметили, что перемены в лучшую сторону очевидны и взгляд девушки стал более уверенным. Однако другие высказали мнение, что в не видят, в чем разница между снимками.
«Я хоть тресни не пойму, что изменилось, лишь только по-разному накрашена. Внешне — нет. Если внутренне — это главное», — написал один из пользователей и посоветовал Дане съездить в Пафнутий-Боровский монастырь, где сам прожил несколько дней и за это время смог избавиться от всех вредных привычек. «Вся шляпа связана с духовными проблемами, а алкоголь, наркотики, сигареты и блуд —лишь симптомы. Всем мир», — резюмировал он.