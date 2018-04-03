Дана Борисова показала новую себя

Теледива опубликовала коллаж, где была снята до и после прохождения курса реабилитации. Звезда поинтересовалась у своих подписчиков, видят ли они в ней перемены.

Дана Борисова вернулась из Таиланда пять месяцев тому назад. На острове Самуи девушка лечилась от наркотической и алкогольной зависимости. Вернувшись в Москву , теледива решила начать жизнь по-новому. Андрей Малахов помог снять ей жилье, так как она не хотела возвращаться в свою старую квартиру, где ей все напоминало о прошлом. Борисова распродала свои вещи и начала жестко выполнять требования, которые выставила сама себе.

На своей страничке в соцсети Борисова опубликовала коллаж из двух фотографий. Одна из них была сделана до прохождения курса реабилитации, а другая — после.

Публикация от Дана Борисова 💋 (@danaborisova_official) 2 Апр 2018 в 4:41 PDT

В комментарии к посту теледива написала, что за то время, которое прошло после ее возвращения из Таиланда, у нее была непростая, но трезвая жизнь с многочисленными съемками и судами. И хотя ей не удалось вернуть дочь, она приобрела множество друзей, стала сильнее и увереннее. «А какие перемены видите вы?», — поинтересовалась она у подписчиков.

Примечательно, что пользователи разделились на два лагеря. Одни отметили, что перемены в лучшую сторону очевидны и взгляд девушки стал более уверенным. Однако другие высказали мнение, что в не видят, в чем разница между снимками.