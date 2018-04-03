Дана Борисова подвела итоги лечения

Публикация от Дана Борисова 💋 (@danaborisova_official) 2 Апр 2018 в 4:41 PDT Борисова опубликовала в социальной сети коллаж из селфи, сделанного сразу после возвращения домой с Самуи и по прошествии 5-ти месяцев. В лице бывшей телеведущей отчетливо видны перемены к лучшему. Дана подвела определенный итог: за этот период самостоятельной трезвой жизни она сняла квартиру, приняла участие в многочисленных шоу и бесконечных судебных разбирательствах из-за дочери.

Борисова с сожалением признала, что Полину она пока так и не получила, но обрела друзей и продолжает верить в светлое будущее. Дана рассказала о своих мечтах вернуть ребенка и завести новые красивые отношения. Девушка заметила, что за последние 5 месяцев стала меньше смеяться, но обрела внутреннюю силу. Борисова обратилась к подписчикам с просьбой указать на перемены, которые могут выделить они.

Фолловеры дали ведущей ценный совет: «Делай это ради себя самой и ради дочери. У каждого своя жизнь и у каждого свои проблемы. Не стоит зависеть от чьего бы то ни было мнения. Твоя жизненная дорога должна быть пройдена только тобой! И только ты сама можешь себя спасти и все изменить к лучшему. Меньше работай на публику, тогда останется больше энергии для самой себя. Не распаляйся и не вникай в чьи-то мнения. Имей свое собственное о себе!»