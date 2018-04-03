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Ягудин заинтриговал снимком в бинтах
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Жуткое фото опухшего Ягудина после операции 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Фигурист Алексей Ягудин заинтриговал снимком с перебинтованным лицом. Обеспокоенные поклонники принялись выяснять, что же случилось с их любимцем.
Спортсмен опубликовал в Instagram коллаж их двух фотографий, на левой части изображен свежезашитый операционный шов, а на правой стороне объединенного снимка представлен сам Алексей с опухшим лицом и прокладкой из бинта под носом.
Под фото фигурист указал, что шрам принадлежит его жене Татьяне Тотьмяниной. Женщина перенесла уже четвертую операцию на ноге. Врачи вытащили металлическую конструкцию, установленную ранее для устранения последствий травмы.
Про свое состояние здоровья он написал: "А я очищал голову от гноя, а то чуть уже не ослеп) короче, ТО у официалов пройдено. Обновления загружены. Готовы к работе. P. S. а как у вас началась неделя?". Что именно стряслось с Ягудиным не совсем ясно.
Что это? Последствия травмы, а может заболевания? Неудачная пластика? Алексей точно не назвал свой диагноз, поэтому поклонникам остается только гадать.
В любом случае обеспокоенные фанаты пожелали чете фигуристов скорейшего выздоровления. "Поправляйтесь, ребята. Здоровья вам!", "Боже мой, а что случилось?", "Из-за чего так вышло?", "Скорейшего выздоровления! Ребята, любимые, будьте здоровы!", "Алексей выздоравливайте! И не запускайте так своё здоровье! Вы нужны здоровым вашим деткам и поклонникам!", — писали встревоженные фанаты под публикацией.
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