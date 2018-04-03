Ягудин заинтриговал снимком в бинтах

Жуткое фото опухшего Ягудина после операции

Спортсмен опубликовал в Instagram коллаж их двух фотографий, на левой части изображен свежезашитый операционный шов, а на правой стороне объединенного снимка представлен сам Алексей с опухшим лицом и прокладкой из бинта под носом.

Под фото фигурист указал, что шрам принадлежит его жене Татьяне Тотьмяниной . Женщина перенесла уже четвертую операцию на ноге. Врачи вытащили металлическую конструкцию, установленную ранее для устранения последствий травмы.

Про свое состояние здоровья он написал: "А я очищал голову от гноя, а то чуть уже не ослеп) короче, ТО у официалов пройдено. Обновления загружены. Готовы к работе. P. S. а как у вас началась неделя?". Что именно стряслось с Ягудиным не совсем ясно.

Что это? Последствия травмы, а может заболевания? Неудачная пластика? Алексей точно не назвал свой диагноз, поэтому поклонникам остается только гадать.

В любом случае обеспокоенные фанаты пожелали чете фигуристов скорейшего выздоровления. "Поправляйтесь, ребята. Здоровья вам!", "Боже мой, а что случилось?", "Из-за чего так вышло?", "Скорейшего выздоровления! Ребята, любимые, будьте здоровы!", "Алексей выздоравливайте! И не запускайте так своё здоровье! Вы нужны здоровым вашим деткам и поклонникам!", — писали встревоженные фанаты под публикацией.