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Самойлову унизили в немецком музее
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Хваленая Европа: Самойлову унизили в знаменитом музее 

Дни.ру 1 час назад
Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Девушка поделилась в Instagram, с каким унижением ей пришлось столкнуться в толерантной Европе. Прикованную к инвалидному креслу Юлию не пустили на выставку.
Сотрудники музея мадам Тюссо в Дюссельдорфе отказали участнице "Евровидения-2018" Юлии Самойловой в возможности посмотреть экспозицию. Они объяснили это тем, что что не могут гарантировать прикованной к инвалидному креслу россиянке безопасность в случае пожара.
"Они сказали, что я просто не успею ее вынести", — рассказал муж певицы Алексей в официальном микроблоге звезды. "Не ожидала, что в Европе будут проблемы и меня не будут пускать! Но мы засняли все на камеру и выложили во влог на Ютуб", — написала расстроенная Самойлова.
Исполнительница прибыла в Германию, чтобы принять участие в промотуре к международному песенному конкурсу "Евровидение-2018". Напомним, что 63-й конкурс песни "Евровидение" пройдет в Лисабоне с 8 по 12 мая. Для его проведения выбрана "Алтис-арена", где в разные годы проходила Всемирная выставка, церемония MTV EMA и множество концертов.
В "Евровидении-2018" примут участие 42 страны. Россию представит Юлия Самойлова. Она должна была выступать в прошлом году в Киеве с песней Flame is Burning. Однако вскоре после объявления Юлии участником от России Служба безопасности Украины отказала ей во въезде.
В этом году Самойлова выступит с песней I Won't Break, что переводится с английского как "Я не сломаюсь". "Эта песня обо мне. Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем", — рассказывала о своем номере Юлия. Согласно жеребьевке, Самойлова споет в первой половине второго полуфинала.
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