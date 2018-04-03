Самойлову унизили в немецком музее

Хваленая Европа: Самойлову унизили в знаменитом музее

Девушка поделилась в Instagram, с каким унижением ей пришлось столкнуться в толерантной Европе. Прикованную к инвалидному креслу Юлию не пустили на выставку.

Сотрудники музея мадам Тюссо в Дюссельдорфе отказали участнице "Евровидения-2018" Юлии Самойловой в возможности посмотреть экспозицию. Они объяснили это тем, что что не могут гарантировать прикованной к инвалидному креслу россиянке безопасность в случае пожара.

"Они сказали, что я просто не успею ее вынести", — рассказал муж певицы Алексей в официальном микроблоге звезды. "Не ожидала, что в Европе будут проблемы и меня не будут пускать! Но мы засняли все на камеру и выложили во влог на Ютуб", — написала расстроенная Самойлова.

Исполнительница прибыла в Германию , чтобы принять участие в промотуре к международному песенному конкурсу "Евровидение-2018". Напомним, что 63-й конкурс песни "Евровидение" пройдет в Лисабоне с 8 по 12 мая. Для его проведения выбрана "Алтис-арена", где в разные годы проходила Всемирная выставка, церемония MTV EMA и множество концертов.

В "Евровидении-2018" примут участие 42 страны. Россию представит Юлия Самойлова. Она должна была выступать в прошлом году в Киеве с песней Flame is Burning. Однако вскоре после объявления Юлии участником от России Служба безопасности Украины отказала ей во въезде.

В этом году Самойлова выступит с песней I Won't Break, что переводится с английского как "Я не сломаюсь". "Эта песня обо мне. Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем", — рассказывала о своем номере Юлия. Согласно жеребьевке, Самойлова споет в первой половине второго полуфинала.