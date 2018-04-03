Ещё
Самойлову не пустили в немецкий музей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самойлову унизили в немецком музее 

Рамблер 3 часа назад
Фото: jsvok
Певицу Юлию Самойлову не пустили в Музей мадам Тюссо в немецком Дюссельдорфе. Об этом участница «Евровидения-2018» и ее супруг рассказали в Instagram.
Прикованной к инвалидному креслу певице отказали в посещении музея, мотивировав отказ тем, что не могут гарантировать ей безопасность в случае пожара.
«Они сказали, что я просто не успею ее вынести», — посетовал муж певицы.
Юлия Самойлова отметила, что засняла инцидент на камеру и выложила в своем Youtube-канале.
Юлия Самойлова прибыла в Германию для участия в промотуре перед конкурсом «Евровидение», на котором она будет представлять Россию. В 2018 году конкурс пройдет в Лисабоне с 8 по 12 мая. Самойлова выступит с песней I Won't Break («Я не сломаюсь»).
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль потребовал от Лондона извинений269
В штаб-квартире YouTube произошла стрельба47
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»142
В РФ высказались о попадании в MH17 «невидимой» ракеты120
Трамп заявил о жестком отношении к РФ266
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп заявил о жестком отношении к РФ
В мире
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение