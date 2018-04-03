Самойлову не пустили в немецкий музей

Певицу Юлию Самойлову не пустили в Музей мадам Тюссо в немецком Дюссельдорфе. Об этом участница «Евровидения-2018» и ее супруг рассказали в Instagram.
Прикованной к инвалидному креслу певице отказали в посещении музея, мотивировав отказ тем, что не могут гарантировать ей безопасность в случае пожара.
«Они сказали, что я просто не успею ее вынести», — посетовал муж певицы.
Юлия Самойлова отметила, что засняла инцидент на камеру и выложила в своем Youtube-канале.
Не ожидала, что в Европе будут проблемы и меня не будут пускать! Но мы засняли все на камеру и выложили во влог на Ютуб. Так что приглашаю всех к просмотру, ссылка в профиле ☝️ #юлиясамойлова #juliasamoylova #eurovision2018 #евровидение2018 #iwontbreak #новыйвыпуск #БНК #Europe #vlog #влог #Европа #приключения #работа #adventure #work