Самойлову не пустили в немецкий музей

Самойлову унизили в немецком музее

Певицу Юлию Самойлову не пустили в Музей мадам Тюссо в немецком Дюссельдорфе . Об этом участница «Евровидения-2018» и ее супруг рассказали в Instagram.

Прикованной к инвалидному креслу певице отказали в посещении музея, мотивировав отказ тем, что не могут гарантировать ей безопасность в случае пожара.

«Они сказали, что я просто не успею ее вынести», — посетовал муж певицы.

Юлия Самойлова отметила, что засняла инцидент на камеру и выложила в своем Youtube-канале.