С Самойловой приключилось ЧП в Европе

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Российскую участницу «Евровидения» Юлию Самойлову не пустили в Музей мадам Тюссо 

Газета.Ru 1 час назад
Представительница России на международном песенном конкурсе "Евровидение" Юлия Самойлова столкнулась с непониманием в немецком Дюссельдорфе. У себя в Instagram певица сообщила, что ее не пустили в филиал Музея мадам Тюссо.
Как объяснили работники музея восковых фигур, в случае пожара сопровождавший передвигающуюся на инвалидной коляске Юлию супруг не смог бы эвакуировать ее из не приспособленного для людей с ограниченными возможностями здания.
После переговоров Юлии Самойловой все-таки удалось попасть в музей.
Ранее стало известно, что Самойлова, которая представит Россию на"Евровидении" в 2018 году, выступит под шестым номером во втором полуфинале 10 мая.
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