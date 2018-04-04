С Самойловой приключилось ЧП в Европе

Представительница России на международном песенном конкурсе "Евровидение" Юлия Самойлова столкнулась с непониманием в немецком Дюссельдорфе. У себя в Instagram певица сообщила, что ее не пустили в филиал Музея мадам Тюссо.
Как объяснили работники музея восковых фигур, в случае пожара сопровождавший передвигающуюся на инвалидной коляске Юлию супруг не смог бы эвакуировать ее из не приспособленного для людей с ограниченными возможностями здания.
После переговоров Юлии Самойловой все-таки удалось попасть в музей.
Ранее стало известно, что Самойлова, которая представит Россию на"Евровидении" в 2018 году, выступит под шестым номером во втором полуфинале 10 мая.