С Самойловой приключилось ЧП в Европе

Российскую участницу «Евровидения» Юлию Самойлову не пустили в Музей мадам Тюссо

Представительница России на международном песенном конкурсе "Евровидение" Юлия Самойлова столкнулась с непониманием в немецком Дюссельдорфе . У себя в Instagram певица сообщила, что ее не пустили в филиал Музея мадам Тюссо.

Как объяснили работники музея восковых фигур, в случае пожара сопровождавший передвигающуюся на инвалидной коляске Юлию супруг не смог бы эвакуировать ее из не приспособленного для людей с ограниченными возможностями здания.

Публикация от Julia Samoylova/Юлия Самойлова (@jsvok) 3 Апр 2018 в 9:01 PDT После переговоров Юлии Самойловой все-таки удалось попасть в музей.

Ранее стало известно, что Самойлова, которая представит Россию на"Евровидении" в 2018 году, выступит под шестым номером во втором полуфинале 10 мая.