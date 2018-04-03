Ещё
Киностудия опровергла слухи о госпитализации Файзиева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киностудия «Кит» опровергла сообщения СМИ о госпитализации режиссера Джаника Файзиева 

ТАСС 22 минуты назад
Фото: ТАСС
Режиссер, продюсер, сценарист и актер Джаник Файзиев находится на работе, информация о его госпитализации не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе киностудии "Кит", где Файзиев является генеральным директором.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Джаник Файзиев якобы госпитализирован в реанимацию Первой Градской больницы.
"Информируем, что данная новость не соответствует действительности: Джаник пребывает в добром здравии и находится на своем рабочем месте и чутко следит за процессом пост-продакшена нового фильма "Киностудии КИТ" — "Русалка. Озеро мертвых", — отметили в пресс-службе. В компании добавили, что, по словам самого Файзиева, "в столь ответственный момент болеть ему некогда".
Файзиеву 56 лет. Среди самых известных его фильмов как режиссера — "Легенда о Коловрате", "Август. Восьмого", "Турецкий гамбит".
ТАСС: последние новости
Мария Аронова перед выступлением в Сургуте сообщила зрителям о невыплате гонорара Умер художественный руководитель Театра.doc Михаил Угаров Шварценеггер поблагодарил врачей и медсестер за операцию на сердце
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая должность Тулеева и другие события дня37
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США95
В Киеве выступили с неожиданным признанием по Донбассу111
Украина нарвалась на Черноморский флот755
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»92
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп заявил о жестком отношении к РФ
Политика
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:49
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение