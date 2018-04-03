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Жена Аршавина избежала суда
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Жена Аршавина избежала суда 

Рамблер 52 минуты назад
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал отзыв иска «Аэрофлота» к Алисе Аршавиной, передает РИА «Новости».
«Красносельский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по гражданскому делу по иску ПАО "Аэрофлот" к Алисе Аршавиной в связи с отказом истца от иска», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы городских судов (ОПС).
>> Андрей Аршавин отказался спасать жену
Напомним, «Аэрофлот» подал в суд на супругу футболиста Андрея Аршавина Алису из-за отказа соблюдать правила безопасности полетов и требования экипажа самолета. Авиакомпания требовала от Аршавиной возместить ущерб на сумму 52827 рублей 67 копеек.
После того как Аршавина возместила ущерб, «Аэрофлот» отозвал иск.
 Ещё 7 источников 
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