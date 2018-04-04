«Аэрофлот» отозвал иск к жене Аршавина

Жена Аршавина избежала суда

«Красносельский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по гражданскому делу по иску ПАО "Аэрофлот" к Алисе Аршавиной в связи с отказом истца от иска», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы городских судов (ОПС).

Напомним, «Аэрофлот» подал в суд на супругу футболиста Андрея Аршавина Алису из-за отказа соблюдать правила безопасности полетов и требования экипажа самолета. Авиакомпания требовала от Аршавиной возместить ущерб на сумму 52827 рублей 67 копеек.

После того как Аршавина возместила ущерб, «Аэрофлот» отозвал иск.