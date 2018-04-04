Ещё
«Аэрофлот» отозвал иск к жене Аршавина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жена Аршавина избежала суда 

Рамблер 1 час назад
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал отзыв иска «Аэрофлота» к Алисе Аршавиной, передает РИА «Новости».
«Красносельский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по гражданскому делу по иску ПАО "Аэрофлот" к Алисе Аршавиной в связи с отказом истца от иска», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы городских судов (ОПС).
>> Андрей Аршавин отказался спасать жену
Напомним, «Аэрофлот» подал в суд на супругу футболиста Андрея Аршавина Алису из-за отказа соблюдать правила безопасности полетов и требования экипажа самолета. Авиакомпания требовала от Аршавиной возместить ущерб на сумму 52827 рублей 67 копеек.
После того как Аршавина возместила ущерб, «Аэрофлот» отозвал иск.
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
США восхитились российскими кораблями проекта 2216026
Кремль потребовал от Лондона извинений385
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»176
Эрдоган увел девушку у Путина ради фото119
Видео
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия
00:09
Эрдоган увел девушку у Путина ради фото
Политика Другое
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп определил степень своей жесткости к РФ
В мире
00:59
«Аэрофлот» отозвал иск к жене Аршавина
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение