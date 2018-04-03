Любовница Караченцова рассказала о романе с актером

Любовница Караченцова исповедовалась перед всей страной

Бывшая прима балерина Мариинского театра Елена Дмитриева в эфире федерального канала рассказала, что 23 года была любовницей актера Николая Караченцова . Женщина знала о том, что актер женат, но ее это не останавливало.

"Я пришла к своему другу из театра в гости. Вот мы пришли туда, сели. Мне говорят, сейчас придет Караченцев. Заходит Коля. Пришел с шампанским и черешней… И я говорю давайте танцевать. И мы отплясывали до потери сознания. Когда он уходил то попросил у меня телефон. Потом он позвонил мне в четыре часа утра, и позже приехал. Ну молодость, 18 лет. Он взял меня за руку, и мы пошли и больше не расставались", — вспоминает первую встречу с известным актером балерина.

Женщина уже тогда знала о том, что у Николая есть жена и малыш. Она верила, что их любовь все преодолеет. И они когда-нибудь поженятся.

"Сначала он мне говорил, что ребенок маленький…надо подождать… С Людой мы живем, но я прихожу ем и ложусь спать у нас ничего нет", — рассказала Елена.

Чтобы доказать свой роман с Караченцовым балерина продемонстрировала пленку автоответчика на которую Николай оставлял сообщения. Женщина хранила ее 17 лет. Елена показала простынь, на которой отдыхала со звездой. Узнав, что артист никогда не оставит супругу танцовщица сбежала от Караценцова в Париж. Дмитриева уверяет, что именно она убедила актера сменить репертуар и начать петь эстрадные песни.

"У меня был момент, когда я думала со своим другом прийти к ним домой. Представится невестой друга и поговорить наедине с Николаем", — призналась прима. Близкие отговорили девушку от этой авантюры.

По словам Дмитриевой перед той роковой аварией Николай звонил ей и хотел встретиться. "Ты приедешь… мы встретимся и поговорим", — сказал он мне и больше мы не встретились", — исповедовалась зрителям Елена. Танцовщица жалеет, что о их романе стало известно.