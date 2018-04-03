Ещё
Любовница Караченцова рассказала о романе с актером
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Любовница Караченцова исповедовалась перед всей страной 

Дни.ру 43 минуты назад
Фото: Дни.ру
Бывшая прима балерина Мариинского театра Елена Дмитриева в эфире федерального канала рассказала, что 23 года была любовницей актера Николая Караченцова. Женщина знала о том, что актер женат, но ее это не останавливало.
"Я пришла к своему другу из театра в гости. Вот мы пришли туда, сели. Мне говорят, сейчас придет Караченцев. Заходит Коля. Пришел с шампанским и черешней… И я говорю давайте танцевать. И мы отплясывали до потери сознания. Когда он уходил то попросил у меня телефон. Потом он позвонил мне в четыре часа утра, и позже приехал. Ну молодость, 18 лет. Он взял меня за руку, и мы пошли и больше не расставались", — вспоминает первую встречу с известным актером балерина.
Женщина уже тогда знала о том, что у Николая есть жена и малыш. Она верила, что их любовь все преодолеет. И они когда-нибудь поженятся.
"Сначала он мне говорил, что ребенок маленький…надо подождать… С Людой мы живем, но я прихожу ем и ложусь спать у нас ничего нет", — рассказала Елена.
Чтобы доказать свой роман с Караченцовым балерина продемонстрировала пленку автоответчика на которую Николай оставлял сообщения. Женщина хранила ее 17 лет. Елена показала простынь, на которой отдыхала со звездой. Узнав, что артист никогда не оставит супругу танцовщица сбежала от Караценцова в Париж. Дмитриева уверяет, что именно она убедила актера сменить репертуар и начать петь эстрадные песни.
"У меня был момент, когда я думала со своим другом прийти к ним домой. Представится невестой друга и поговорить наедине с Николаем", — призналась прима. Близкие отговорили девушку от этой авантюры.
По словам Дмитриевой перед той роковой аварией Николай звонил ей и хотел встретиться. "Ты приедешь… мы встретимся и поговорим", — сказал он мне и больше мы не встретились", — исповедовалась зрителям Елена. Танцовщица жалеет, что о их романе стало известно.
Дни.ру: последние новости
Малышеву рвут на куски из-за призыва убивать собак Семью Анны Нетребко с позором прогнали из театра Сбежавшая из России Собчак показала живот
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией143
Украина нарвалась на Черноморский флот579
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»32
Малышева вызвала гнев телезрителей548
Польша направила Украине ноту протеста63
Видео
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение