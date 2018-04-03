В возрасте дама — звезда инстаграма: как пенсионеры завоевывают популярность в Сети

Раиса Гладских , 16,5 тыс. подписчиков "Рада приветствовать! Я Раиса. Мне 90 лет. У меня двое детей, три внучки и пятеро правнуков. А я еще ни разу не посплетничала на лавочке с бабушками. По-моему, для этого я еще слишком молода!" — с таких слов начала свой блог Раиса Гладских из Магнитогорска . Онлайн-дневник родился из дневника обычного — пенсионерка записывала воспоминания о своей жизни, молодости, близких на бумаге. А чтобы мемуары не пылились на дальних полках шкафа, три внучки предложили бабушке публиковать очерки в Сети и помогли освоиться в интернет-пространстве: Елена познакомила с хитростями инстаграма, стилист Екатерина подобрала эффектные наряды, а Татьяна обеспечила профессиональными фотографиями. Раисе Афанасьевне осталось лишь делиться историями, коих у женщины немало: о потере родителей и трудном детстве, о войне, о первой поездке на море и, конечно, любви — к себе, семье и своему возрасту.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1353585808178738046_1828659946"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Галина Беретта, 85,1 тыс. подписчиков Видеостендапы Галина Мерц начала записывать от скуки — в январе дети отправили женщину в санаторий, откуда она в весьма своеобразной манере решила передать сыну «привет»: «Эдик, привет. Ну что, лежишь, пузо чешешь? Я вижу!». Первая запись в аккаунте Галины появилась год назад — за это время блог пополнился почти 1000 публикаций, рубрика #эдикхватитжрать стала постоянной, а у пенсионерки появился псевдоним Галя Беретта — то ли за любовь к головным уборам, то ли за воинственный нрав. Зрители предполагали, что инстаграм женщины — хитрая рекламная акция какого-нибудь средства для похудения. Но Галина по-прежнему продолжает вещать «от себя», делиться слегка ворчливыми наставлениями, а также зарисовками из повседневной жизни.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1435483941812350405_4250470130"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Елена Ерхова, 58,2 тыс. подписчиков Travel-блогом давно никого не удивишь — если только его главной героине не 90 лет. Баба Лена начала путешествовать в 83 года — на билеты откладывала с пенсии, а в туры отправлялась в одиночестве. О супербабушке из Красноярска на личной страничке рассказала русская туристка, встретившая Елену Михайловну во Вьетнаме — там пенсионерка не боялась пробовать осьминогов и с радостными возгласами каталась на мопеде. Теперь Ерхова — звезда не только соцсетей, но и телеэкранов: женщину приглашали в шоу «Модный приговор», где Николай Басков подарил ей путевку в Таиланд , а также в программу Максима Галкина «Старше всех» — в студию пенсионерка въехала верхом на верблюде, а покинула съемки с билетами в Италию . На днях Елене Михайловне исполнится 91 год — остается только гадать, в какой стране женщина отпразднует свой день рождения.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1696999384951453803_4249601344"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Валентина Кулешова, 41,6 тыс. подписчиков На создание собственного онлайн-дневника женщину из Краснодара вдохновил рассказ внучки о Дагни Карлссон, старейшем блогере Швеции . Валентина Алексеевна тоже решила попробовать — так родились «Заметки бабушки Вали». «Прабабушка-блогер, мне 86!» — приветствует подписчиков надпись в шапке профиля. Наполнен аккаунт семейными рецептами, душевными рассказами о минувшем и добрыми сказками для самых маленьких — всем тем, за что мы так любим своих бабушек.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1733453818464313989_6056851784"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.753125)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.753125)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Валентина Гламаздина, 40,3 тыс. подписчиков Полная противоположность нашей предыдущей героине. Если публикации Валентины Кулешовой — нечто домашнее, теплое и уютное, то блог ее тезки из Находки — юмор, мемы и вайны. Вместе с внуком Гламаздина записывает забавные ролики ("Вот такие бабушки будут сидеть на лавках 2077 году"), шутит на тему криптовалюты, запускает «огородные» эстафеты. А ее подписи к фотографиям быстро разлетаются на цитаты: «Шапку надень, в июне снимешь — бабушки мы все такие», «Меня лайкает твой дед», «Постою в очереди — это как для вас в кафе сходить» — словом, бабушка в тренде. Деятельность Валентины Ивановны оценили не только тысячи пользователей Сети, но и коммерческие компании — в ее аккаунте можно встретить рекламу аптек, кафе, модных магазинов и даже сайтов знакомств.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1503595541350450220_1726175171"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.7484375)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.7484375)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); А как у них? За рубежом среди женщин почтенного возраста популярны бьюти-блоги. Да-да, дамы в 60 с большим хвостиком на личном примере показывают, что такое стиль, а подражают «инста-бабушкам» не ровесницы, а молодые девушки. Есть знаменитые модники и среди представителей сильного пола — например, житель штата Техас Ирвин Рэндл, более известный как мистер «я украду твою бабушку». Самые яркие зарубежные блогеры старшего поколения — в нашей фотогалерее.

Визитная карточка 89-летней Бадди Винкл — не по возрасту смелые наряды и яркий макияж. В почтенном возрасте пенсионерка из Кентукки завоевала престижную премию в номинации «Инстаграмер», снялась в рекламе купальников и подружилась с семейством Кардашьян — все благодаря личному блогу, пусть и немного сумасшедшему. Фото: instagram.com/baddiewinkle

Айрис Апфель — коллекционер и дизайнер интерьеров из Нью-Йорка и, пожалуй, самый пожилой бьюти-блогер: в прошлом году иконе стиля исполнилось 96 лет. «Я люблю наряжаться, и мне абсолютно все равно, кто и что обо мне подумает. Подготовка к вечеринке мне нравится куда больше, чем сама вечеринка», — признается Айрис. Фото: www.instagram.com/iris.apfel

После 50 лет Сюзи Грант стала для мужчин «невидимкой». Тогда Грант перекрасила волосы, пересмотрела гардероб, стала ярко одеваться — и вновь завоевала внимание представителей противоположного пола. А поделившись своим опытов в Сети, пополнила ряды блогеров в возрасте — теперь за творчеством Сюзи следит десяток тысяч подписчиков. Фото: instagram.com/alternativeageing

Матери миллиардера Илона Маска — почти 70 лет. Мэй — профессиональный диетолог и модель, женщина выходит на подиумы, снимается в клипах и принимает участие в фотосессиях последние лет так 50. Но особую популярность миссис Маск обрела лишь с возрастом: «Мой хэштег #ятольконачинаю. Я никогда не работала столько за последние 50 лет, как в 2017 году». Фото: instagram.com/mayemusk

Тот самый мистер «я украду твою бабушку». 55-летний учитель из Техаса и не думал становиться блогером — дедушка двух внуков просто публиковал снимки из повседневной жизни. Но сам того не ожидая, покорил пользователей сети спортивным телом и чувством стиля и теперь может составить конкуренцию «танцующему миллионеру». Фото: instagram.com/irvinrandle