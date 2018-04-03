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Садальского обвинили в бесполезной болтовне
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Садальского обвинили в бесполезной болтовне 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: ТАСС
Российский актер поспешил поделиться с подписчиками в Инстаграм радостным известием: губернатор Кемеровской области Аман Тулеев объявил об уходе в отставку по собственному желанию. Причиной такого решения стала волна негатива, которая была направлена на политика после трагедии 25 марта в торговом центре города Кемерово.
Садальский едва успел сойти с поезда, как узнал о таких перестановках в правительстве. Актер не забыл высказать свое мнение по поводу этой ситуации. По его словам, Тулеев мог бы уйти и более достойно, если бы сразу подал в отставку, а не после того, как его вынудили это сделать.
Большинство подписчиков согласились с мнением Садальского: «Конечно! Раньше надо было полномочия складывать! Восьмой десяток пошел, а все никак с теплого местечка уйти не мог». Другие же решили раскритиковать самого актера, напомнив, что он и вообще ничего полезного для своей страны не сделал, кроме «чеса» по городам с различными спектаклями: «Зачем столько злости, Стас? Это могло произойти в любом другом городе. В России все одинаково везде. Вы бы были другим губернатором? Нет. Потому, что от одного человека ничего не зависит. При всём уважении…»
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