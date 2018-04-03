Садальского обвинили в бесполезной болтовне

Российский актер поспешил поделиться с подписчиками в Инстаграм радостным известием: губернатор Кемеровской области Аман Тулеев объявил об уходе в отставку по собственному желанию. Причиной такого решения стала волна негатива, которая была направлена на политика после трагедии 25 марта в торговом центре города Кемерово

Садальский едва успел сойти с поезда, как узнал о таких перестановках в правительстве. Актер не забыл высказать свое мнение по поводу этой ситуации. По его словам, Тулеев мог бы уйти и более достойно, если бы сразу подал в отставку, а не после того, как его вынудили это сделать.