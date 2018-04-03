Ещё
Звезде «Дома-2» сломали новый нос
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Звезда «Дома-2» сломала новый нос Владу Кадони 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: @domkadoni
Александра Черно травмировала нос недавно сделавшему ринопластику Владу Кадони. Инцидент произошел во время съемок очередного выпуска "Свадьбы на миллион", когда участникам телестройки предложили побороться за главный приз, выполняя трудные задания.
В рамках конкурса девушкам необходимо было выдержать ряд испытаний. В их числе — ползание по полу вместе с тараканами и змеями, исполнение песен Ольги Бузовой, а также занятия на велотренажере.
В итоге одна из участниц случайно задела рукой стоявшего рядом Кадони, сообщает YouTube-канал "Дом-2. Новости раньше эфира!". Саша Черно ударила телеведущего так сильно, что у него пошла кровь.
Поклонники шоу вспомнили, что Кадони неоднократно подшучивал над полнотой участницы. Они предположили, что девушка таким образом отомстила за былые обиды. Другие считают, что Влад и Саша разыграли зрителей. Кадони обратился к пластическому хирургу в конце 2017 года, чтобы тот убрал небольшую горбинку на его носу.
Отметим, что в последнее время на проекте участились драки между участниками. Причем в большинстве случаев красотки "Дома-2" получают от своих возлюбленных. Так, Саймон Марданшин вновь не смог сдержать эмоции, накинувшись с кулаками на Лену Хромину, когда та попыталась ему перечить. Саймон и раньше бил девушек. От его действий пострадали Марго Овсянникова и Мэри Кулешова. И это лишь по сведениям, которые просочились в эфир.
Дни.ру: последние новости
Семью Анны Нетребко с позором прогнали из театра Малышеву рвут на куски из-за призыва убивать собак Зачем Пугачева и Галкин бегут из России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО отказала в визах российским дипломатам150
Тулеев получил новую должность423
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом46
Киевский прокурор появился на телевидении голым123
Сложный тест про изделие №211
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение