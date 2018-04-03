«У дочери нет аутизма»: Милявская о ребенке

«У дочери нет аутизма»: Лолита Милявская рассказала о диагнозе своей наследницы

Певица Лолита Милявская всегда была откровенна со своими поклонниками и в интервью честно рассказывала о своих личных отношениях с мужчинами. Напомним, что Лолита была замужем за Александром Цекало — от него она родила особенную дочь Еву. Несмотря на то, что отец девочки не принимает никакого участия в ее жизни, Милявская не держит на него зла и довольно положительно отзывает о бывшем супруге.

Отметим, что Милявская была замужем пять раз, но, пожалуй, самый известный брак Лолиты был именно с Цекало.

"Когда я познакомилась с Цекало, он был женат, а я была замужем. Да, мы прелюбодействовали, каюсь. Ну а кто этого не делал? Это все вылилось в 12 лет прекрасной студии. Я ему за многое признательна", — признается Лолита.

Их браки трещали по швам, все знали, что они вместе — их роман обсуждали даже на партсобрании. Цекало развелся с супругой, а муж Милявской даже некоторое время жил вместе с бывшей женой и ее новым возлюбленным.

"Саша поступил как нормальный мужчина. Мы ютились втроем в одной квартире, Беляев не мог просто взять и выставить меня, у нас нормальные отношения были", — вспоминает Лолита.

В это же время Милявская заключила фиктивный брак с Виталием Милявским , чтобы получить квартиру.

"Это единственный муж, от которого я взяла фамилию. Мы сделали фиктивный брак и через год разошлись. До сих пор дружим с Виталием и его женой — она моя самая близкая подруга", — говорит Лолита.

Милявская отмечает, что развод с Цекало и распад их творческого дуэта был для нее очень болезненным. "Мне было 37 лет, что было делать дальше? Да и распад творческого дуэта — это гораздо тяжелее, чем просто расставание мужчины и женщины", — рассказывает певица.

После тяжелого расставания Милявская в скором времени попала в психиатрическую клинику — у нее было малокровие и обмороки каждые три часа.

"Я благодарна своего тогдашнему возлюбленному Арнольду Спиваковскому. Мне не были женаты. но отношения были. Именно он отвез меня на руках в больницу психиатрическую и спас мне жизнь", — делится Милявская.

Она до сих пор общается с Арнольдом и его нынешней супругой. Сейчас Лолита уже восемь лет счастлива в отношения с молодым мужем Дмитрием.

У певицы есть единственная дочка Ева, которая большую часть времени живет в Киеве вместе с бабушкой. Лолита сознательно оставила дочку со своей мамой, так как не хотела лишний раз травмировать ребенка постоянными переездами. В Сети неоднократно писали, что у Евы аутизм. По словам Лолиты, ее дочка очень стеснительная и долгое время не могла совсем постоять за себя, однако ни о каком аутизме и речи быть не может.