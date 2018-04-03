Актер сериалов «Мажор» и «Метод» скоро станет отцом во второй раз

Артист театра РАМТ, звезда сериалов «Измены», «Мажор», «Метод» и «Нелет» Денис Шведов сообщил журналистам, что в его семье ожидается пополнение. Его жена — актриса Александра Розовская (дочь режиссера, композитора и поэта Марка Розовского) — беременна во второй раз. Однако, пока не известно, кто появится на свет у супругов — мальчик или девочка. Оказалось, что актеры специально не узнают пол будущего малыша. Рассказывая о пополнении, Александра Розовская призналась, что новость о предстоящем пополнении стала неожиданностью для пары, но возможность появления второго ребенка в семье актеры уже обсуждали.

Поехали втроем с дочкой Мирой на море и там, куда бы мы ни пришли — на пляж, в музей или в кафе, везде встречали пары с детьми-погодками. Между собой по-доброму иронизировали: посмотри, какие бедные-несчастные родители, а мы — с одним ребенком — еще свободные, счастливые. По возвращении нам Вселенная маякнула: вот, обсуждали других, а теперь другие пообсуждают вас. В театре шутят: итоги театрального сезона Саши Розовской — вышла из декрета и ушла в декрет,

Публикация от Actress 🎭 (@alexandra_rozovskaya) 11 Мар 2018 в 1:24 PDT Действительно, планы пришлось менять, но актеры рады грядущему пополнению. Более того, Денис Шведов уже выяснил для себя, что ему нравится быть отцом.

Оказывается, теперь я могу обходиться без тусовок по ночам. И это так ново. Условные зависимости от каких-то эмоций, адреналина, тусовок уходят без ломок, как-то очень органично. Я тут недавно на предложение куда-то поехать тусоваться ответил: «Не-не, я к ребенку». Надо было снимать в этот момент мое лицо. Сам обалдел от того, что сказал,

признался Денис.

Публикация от Actress 🎭 (@alexandra_rozovskaya) 4 Мар 2018 в 6:52 PST Александра Розовская также отметила в разговоре с журналистами, что Денис показал себя прекрасным отцом. Он с удовольствием занимается воспитанием их полуторагодовалой дочери. Кроме того, исполнилась мечта — супруги хотели, чтобы первой родилась именно девочка. А вот сейчас они решили не узнавать пол малыша заранее.

В момент, когда появится новый человек, тогда мы и узнаем. В какие предполагаемые обстоятельства нас поставит жизнь, в тех и будем играть,

заявил актер.