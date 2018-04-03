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Цымбалюк-Романовская сцепилась с матерью-одиночкой
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Опустившаяся Цымбалюк-Романовская сцепилась с матерью-одиночкой 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: ТАСС
Скандал вокруг бывшей жены Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской не сбавляет оборотов. Теперь стало известно, что представитель пианистки якобы угрожает матери-одиночке, которую лишили работы в театре.
Все началось с того, что полтора года назад Армен Джигарханян одним днем уволил сразу несколько сотрудников своего театра без объяснения причин. В ответ те обвинили в случившемся жену мэтра, Виталину Цымбалюк-Романовскую, мол, та специально подговорила супруга, чтобы избавиться от них. Одной из пострадавших стала актриса Дана Назарова, оставшаяся без средств к существованию с маленьким ребенком на руках. Именно она на всю страну рассказала о случившемся в театре, потому что ей не оформили декрет и буквально выгнали на улицу.
Сейчас ситуация получила продолжение. Как выяснилось, Цымбалюк-Романовская намерена судиться с матерью-одиночкой Назаровой.
"Сейчас они с адвокатом составляют иск. Ее представитель мне напрямую угрожает: "Пожалеешь, что вступила с нами в прения!" Но я намерена бороться за правду до последнего", — цитирует актрису Starhit.
Назарова отправилась искать защиты в адвокатском агентстве Кати Гордон.
"Дана права, что отстаивает свою позицию — ее обманули Назаровой не дали подписать два договора о продлении контракта, она успела завизировать только один. Происходило это в период "царствования" Виталины, она знала об этой ситуации и допустила ее. К сожалению, Дана все разбирательства проиграла. Но мы подали иск в Верховный суд. Я хочу обратиться к Армену Борисовичу и попросить помощи, ведь случившееся порочит имя театра. Если моя клиентка выиграет, получит компенсацию в размере 150 тысяч рублей", — приводит слова Кати Гордон издание.
Интересно, что адвокат Виталины высказал иную версию событий.
"Да, иск против Назаровой в стадии подачи. Но причина совсем другая. Дана оклеветала в одной из телевизионных программ мою клиентку, говорила, что та постоянно травила Джигарханяна, а это неправда. История с увольнением давно исчерпала себя. Ей нужно жаловаться в Департамент культуры, а не на Цымбалюк-Романовскую!" — высказался адвокат пианистки.
Впрочем, в Сети уже активно обсуждают эту ситуацию и говорят, что Виталина, мол, совсем опустилась, что решила судиться с одинокой матерью.
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