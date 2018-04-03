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Сергей Трофимов попал в украинское чистилище
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Певец Сергей Трофимов попал в базу данных сайта «Миротворец» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский певец и музыкант Сергей Трофимов, известный под псевдонимом Трофим, попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.
Как сообщается на сайте, Трофимов внесен в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения" в Крым, "участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России" и "участие в попытках легализации аннексии" Крыма.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.
Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".
В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.
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