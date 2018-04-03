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Собчак снялась в мокром купальнике
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Собчак снялась в мокром купальнике 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Instagram
Ксения Собчак опубликовала откровенную фотографию в мокром купальнике, которую ехидно прокомментировал главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
Жрналистка Ксения Собчак опубликовала очередное фото из отпуска в Тайланде.
«Гулять по воде, гулять по воде со мнооой! Вода здесь — молоко! И купальник -отличный, а больше ничего и не надо тут!», — написала она на своей странице в Instagram.
Фотографию в свой Instagram репостнул главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, оставив ехидный комментарий:
Ранее Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой запечатлена вместе с сыном Платоном и мужем Максимом Виторганом на отдыхе в Тайланде.
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